Premierul Poloniei, Donald Tusk, a afirmat pe 7 octombrie că responsabilitatea morală ar trebui să aparțină celor care au construit gazoductul Nord Stream 2, nu celor acuzați de sabotaj, sugerând că aceștia ar trebui să fie cei care "ar trebui să se rușineze și să tacă" . El a mai adăugat că predarea suspectului nu este în interesul Poloniei.

Donald Tusk nu susţine extrădarea suspectului în cazul Nord Stream 2: "Nu este în interesul Poloniei"

Declarațiile lui Tusk vin în contextul reluării dezbaterilor legate de conducta Nord Stream 2 și a modului în care Polonia gestionează o cerere de extrădare din partea Germaniei, privind un cetățean ucrainean acuzat că ar fi implicat în explozia conductei din 2022. Suspectul, identificat drept Volodîmîr Z., a fost reținut în septembrie în centrul-est al Poloniei, informează Kyiv Independent.

"Nu este o situație nouă", a spus Tusk în cadrul unei conferințe de presă comune la Varșovia cu prim-ministrul lituanian Inga Ruginienė. "Din punctul nostru de vedere, singurii care ar trebui să se rușineze și să tacă în legătură cu Nord Stream 2 sunt cei care au decis construirea lui."

Dispută diplomatică între Varșovia și Berlin privind extrădarea suspectului

Tusk a adăugat că a prezentat poziția Poloniei fostului cancelar german Olaf Scholz și președintelui ucrainean Volodîmîr Zelenski "cu multe luni în urmă". "Poziția noastră nu s-a schimbat. Cu siguranță nu este în interesul Poloniei să acuze sau să predea acest cetățean altei țări", a afirmat el.

Premierul polonez a mai subliniat că construirea conductei, care leagă Rusia de Germania prin Marea Baltică, a fost "împotriva celor mai vitale interese ale întregii Europe".

"Decizia va aparține instanței", a adăugat Tusk, subliniind că guvernul nu va interveni.

Tomasz Siemoniak, ministrul polonez coordonator al serviciilor de informații, a declarat anterior că dosarul este „extrem de serios” și că instanța are la dispoziție până la 100 de zile pentru a decide dacă îl va extrăda pe suspect în Germania.

Ancheta germană susține că Volodîmîr Z., un instructor de scufundări, a ajutat la plasarea de explozibili pe conductele Nord Stream în septembrie 2022. Un alt suspect ucrainean a fost reținut în Italia, în august, sub acuzații similare.

