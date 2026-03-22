Două clădiri s-au prăbuşit în Istanbul după o explozie violentă. Mai mulţi locatari, prinşi de sub dărâmături

Explozie puternică în Istanbul, urmată de prăbușirea a două clădiri, în cartierul Ayvansaray din districtul Fatih. Cel puțin trei persoane au fost scoase de sub dărâmături și transportate la spital, în timp ce salvatorii continuă căutările pentru alte două victime surprinse sub ruine. Primele informații indică o posibilă explozie provocată de o scurgere de gaze.

Trei persoane au fost rănite în urma prăbuşirii a două clădiri, în districtul Fatih al Istanbulului. Primele date indică drept cauză o explozie provocată de o scurgere de gaze, a relatat Anadolu.

Două clădiri s-au prăbușit după o explozie puternică în Turcia

Biroului Guvernatorului Istanbulului Davut Gul a transmis că trei dintre cele cinci persoane despre care se crede că sunt prinse sub dărâmături au fost salvate şi duse la spital, în timp ce eforturile de căutare şi salvare continuă pentru celelalte două persoane.

Articolul continuă după reclamă

INFORMARESetările tale privind cookie-urile nu permit afișarea conținutului din această zonă. E necesar să accepți cookie-urile social media pentru afisarea acestui tip de conținut. Modifică setările

Biroul guvernatorului a transmis într-un comunicat de presă că o explozie a avut loc în jurul orei 12:00 într-o clădire situată pe strada Ebe din cartierul Ayvansaray din districtul Fatih.

"Conform evaluărilor iniţiale, două clădiri adiacente s-au prăbuşit în urma unei explozii despre care se crede că a fost cauzată de gaze naturale. Numeroase echipe AFAD (Autoritatea pentru Managementul Dezastrelor şi Urgenţelor), pompieri şi medicale au fost trimise la faţa locului, iar operaţiunile de căutare şi salvare au început. Echipele îşi continuă activitatea, iar dintre cele cinci persoane despre care se crede că sunt prinse sub dărâmături, trei au fost salvate şi duse la spitale. Eforturile de căutare şi salvare continuă pentru cele două persoane rămase", se arată în comunicat.

Fatih, unul dintre cele mai vulnerabile cartiere din Istanbul

Fatih este adesea considerat unul dintre cartierele cu risc ridicat din Istanbul în ceea ce privește siguranța clădirilor, o mare parte din parcul său imobiliar datând de zeci de ani și fiind construit înainte de adoptarea standardelor seismice moderne, scrie Mediafax.

Structura urbană densă și condițiile solului agravează situația, în timp ce o mare parte din clădiri nu a fost încă complet renovată în cadrul programelor de transformare urbană.

Conform cercetărilor efectuate de Municipalitatea Metropolitană din Istanbul (IMM), districtul are unul dintre cele mai vechi parcuri imobiliare din oraș, cu 39.786 de unități considerate vulnerabile.

În 2025, o clădire abandonată cu trei etaje s-a prăbușit în zonă în urma unui cutremur, deși nu au fost raportate victime.

Redactia Observator Like Observator - Despre oameni, știrile așa cum trebuie să fie. ➜

Întrebarea zilei Mâncaţi pâine la fiecare masă? Da Nu

Puteţi urmări ştirile Observator şi pe Google News şi WhatsApp! 📰