Tăcerea celor doi lideri după summitul istoric şi lipsa concluziilor clare, privind pacea în Ucraina ne aduc în faţă o listă de scenarii posibile, care modifică harta lumii. Nici România nu ar scăpa de consecinţe. Ce ar putea pierde Ucraina, ce ar câştiga, în schimb Rusia, şi cum poate influenţa divizarea Ucrainei ţara noastră?

În cel mai negru scenariu pentru Ucraina, ruşii rămân cu tot ce au ocupat până acum şi, astfel, vor fi cu graniţele la mai puţin de 650 km de ţara noastră. Rusia controlează, în prezent, 20% din teritoriul ucrainean. De la începtul invaziei, din 24 februarie 2022, armata lui Putin a pus stăpânire complet pe regiunea Lugansk, iar în Doneţk ocupă aproximativ 75% din teritoriu.

Forțele rusești deţin controlul şi în mare parte din regiunile Zaporojiie și Herson, din sud-estul Ucrainei. Plus. mici părți din regiunile Harkov, Sumi, Nikolaev și Dnipro. Să nu uităm şi de Crimea, anexată ilegal în 2014.

Cel de-al doilea scenariu vehiculat este acela în care Ucraina ar putea fi forţată să se retragă total doar din Doneţk şi Lugansk, în schimbul încetării luptelor. Dar, în cazul în care ar fi de acord, Putin sigur a pus pe masă condiţia să păstreze teritoriile pe care le controlează acum în Herson şi Zaporojie, de care are nevoie pentru a forma un coridor terestru care să lege Donbas de Crimeea, legată acum de teritoriul rus doar prin podul Kerci.

Nicio concluzie clară după summitul istoric

În oricare dintre aceste scenarii, Rusia se apropie de Europa şi, implicit, de graniţele cu România. În plus, divizarea Ucrainei ar putea oferi Rusiei mai mult acces la Marea Neagră, iar resursele strategice din Marea Neagră, vitale pentru independența energetică a țării, ar putea deveni o țintă pentru Moscova. Astfel că, şi securitatea Europei de Est este, cumva, în umbra acestor negocieri.

Întâlnirea dintre Trump şi Putin, care a avut loc în Alaska, nu a dus la nicio concluzie clară, cu toate că ambii lideri s-au arătat mulţumiţi de cum au decurs negocierile. Va fi nevoie de o nouă rundă de negocieri, iar, pentru asta, Putin l-a invitat pe Trump la Moscova. Deşi, vizibil surprins, preşedintele american nu a respins categoric invitaţia.

