Giorgio Armani va fi înmormântat luni, în cadrul unei ceremonii private. Zi de doliu la Milano

Creatorul de modă Giorgio Armani, care a murit joi, la vârsta de 91 de ani, va fi înmormântat luni după-amiază, în cadrul unei ceremonii private. Înmormântarea va avea loc într-o localitate din nordul Italiei, au anunţat autorităţile locale, potrivit AFP, citat de News.ro.

Giorgio Armani a murit la vârsta de 91 de ani - ProfiMedia

"Înmormântarea privată a lui Giorgio Armani va avea loc în mica biserică din San Martino, situată în satul medieval Rivalta", la aproximativ o sută de kilometri sud de Milano, a anunţat duminică Asociaţia Castelelor din Ducatul Parma, Piacenza şi Pontremoli. Giorgio Armani se ducea regulat în această mică comună, unde se află deja mormântul mamei sale.

Zona va fi închisă "din motive de securitate şi pentru a garanta confidenţialitatea funeraliilor, prevăzute pentru ora 13:30 GMT", a adăugat asociaţia într-un comunicat publicat pe pagina sa de Facebook.

Primarul oraşului Milano a anunţat o zi de doliu

Primarul oraşului Milano, Giuseppe Sala, a anunţat, de asemenea, o zi de doliu în capitala economică italiană, luni.

Grupul Armani a declarat, de asemenea, pentru AFP că magazinele sale vor fi închise luni, începând cu ora 15:00, până la sfârşitul zilei, în semn de doliu.

Duminică, mii de oameni au continuat să îi aducă un ultim omagiu creatorului de modă, în Armani Teatro din Milano, lângă sediul grupului într-un fost cartier industrial al oraşului.

Printre aceştia s-au numărat şi personalităţi precum fostul prim-ministru Matteo Renzi, compozitorul Ludovico Einaudi, preşedintele Napoli FC Aurelio De Laurentiis sau jucătorii de tenis Fabio Fognini şi Flavia Pennetta. Coroane impunătoare de trandafiri au fost depuse la intrarea în sala unde se află sicriul.

De la vedete de la Hollywood la politicieni, numeroase personalităţi au adus un omagiu creatorului de modă, legendă a modei şi întemeietor al unui imperiu în industria luxului.

