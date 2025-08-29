O româncă a fost condamnată la doi ani şi opt luni de închisoare în Marea Britanie pentru o serie de furturi din magazine de lux. Tânăra făcea parte dintr-o bandă de femei, care a reuşit să sustragă produse pentru machiaj şi parfumuri în valoare de 300.000 de lire sterline. Imaginile arată cum una dintre hoaţe distrăgea atenţia vânzătoarei, în timp ce restul goleau rafturile.

O tânără româncă în vârstă de 20 de ani, mamă a trei copii, a fost condamnată la 32 de luni de închisoare în Marea Britanie, după ce a furat produse cosmetice și parfumuri de lux în valoare de aproape 300.000 de lire sterline. Bianca M., originară din județul Vâlcea, a făcut parte dintr-o bandă de femei care acționa pe străzile Londrei. Într-un scenariu bine pus la punct, una dintre membrele grupului distrăgea agenții de pază, în timp ce complicii goleau rafturile sau stăteau de pază.

Româncă prinsă la furat parfumuri și produse de machiaj de aproape 300.000 de lire sterline

În urmă cu două zile, Poliția Metropolitană a publicat imagini șocante care o arată pe tânăra româncă în timp ce umple sacoșe și coșuri cu produse de lux, înainte să fie arestată.

"O hoață prolifică a fost condamnată pentru furturi din magazine în valoare de 299.000 de lire sterline, constând în produse cosmetice și parfumuri. Ea a fost condamnată la 32 de luni de închisoare. Echipa noastră din West End folosește diferite tactici pentru a destructura bandele de crimă organizată. Această operațiune a dus deja la 16 arestări în urma a opt percheziții în nordul Londrei", au transmis polițiștii, potrivit Daily Mail.

Instanța a aflat că românca a sustras bunuri în valoare de cel puțin 120.000 de lire sterline, dar poliția estimează prejudiciul total la aproape 300.000. Tânăra de 20 de ani, care a mai fost prinsă la furat și acasă, în Vâlcea, a susținut în instanță că produsele erau "pentru uz personal", o explicație ironizată de judecător, care i-a reproșat lipsa sincerității. În cea mai "activă" lună a ei, mai anul trecut, românca ar fi furat produse din 11 magazine, inclusiv: 15 mai, The Strand (335,95 lire); 19 mai, Haringey (3.200 lire); 22 mai, Kilburn (691,33 lire); 24 mai, Baker Street (627,93 lire); 25 mai, Islington High Street (2.000 lire) şi 29 mai, Regent Street (4.386 lire). Ea are trei condamnări anterioare, inclusiv pentru furt de carne și produse lactate din Sainsbury's.

Potrivit presei britanice, grupările infracţionale din România şi din alte ţări au provocat pierderi de peste 2 miliarde de lire sterline industriei de cosmetice într-o perioadă de numai doi ani.

