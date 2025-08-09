Donald Trump a anunţat azi noapte că se va întâlni cu preşedintele rus Vladimir Putin vineri, pe 15 august, în statul american Alaska, pentru a discuta pe seama încheierii războiului din Ucraina. Trump vrea să-l convingă pe Putin să oprească atacurile.

Preşedintele american Donald Trump a anunţat că a obţinut un acord din partea ruşilor pentru o întâlnire cu Vladimir Putin. Întrevederea va avea loc vineri, 15 august, chiar pe tărâm american, în Alaska, stat cumpărat de americani în urmă cu mai bine de două sute de ani de la ruşi.

În cadrul acestei întâlniri, Donald Trump, care a reuşit ieri să îi convingă pe reprezentanţii Azerbaijanului şi Armeniei să încheie un conflict vechi de 35 de ani, vrea să obţină şi o încetare a focului în Ucraina. Ieri, Trump i-a avut alături pe Ilham Aliyev, preşedintele Azerbaijanului, şi Nikol Pashinyan, premierul Armeniei, pe care i-a convins să semneze un acord de pace, dar şi o serie de proiecte de investiţii americane în regiune.

Marius Ghincea, politolog şi cercetător la Institutul Federal de Tehnologie din Zurich, a vorbit ÎN EXCLUSIVITATE pentru Observator despre întâlnirea Trump-Putin care va avea loc vineri, 15 august.

INTERVIU. Ce se va întâmpla la întâlnirea Trump-Putin şi marele pericol pentru Ucraina. Politolog: Nu e Yalta

Marius Ghincea: "Nu putem vorbi despre o nouă Yalta"

Potrivit politologului, întâlnirea dintre cei doi lideri, american şi rus, nu poate fi comparată cu Conferinţa de la Yalta de acum 80 de ani.

"Comparaţia cu Conferinţa de la Yalta e puţin nepotrivită. Yalta a avut loc în urma celui de-Al Doilea Război Mondial şi a definit configuraţia puterii globale în urma războiului. Nu suntem în aceeaşi situaţie. Şi pe de altă parte, Yalta a avut loc între mai mulţi actori, toate marile puteri care au câştigat războiul, pe când aici vorbim despre două mari puteri. Nu include europenii, nu pare să includă nici alţi actori strategici, deci comparaţia nu este neapărat potrivită", a spus Marius Ghincea pentru Observator.

La ce ar trebui să ne aşteptăm de la întâlnirea Trump-Putin

Marius Ghincea mai spune că Europa are nevoie să redevină un actor relevant, chiar dacă în acest moment nu a fost invitată să participe direct la discuţii.

"La ce ar trebui să ne aşteptăm este o deschidere a unui dialog care s-a încercat a fi deschis din nou în februarie şi martie a acestui an, atunci când diplomaţii americani şi ruşi s-au întâlnit în Orientul Mijlociu pentru a găsi o soluţie. Dar aşa cum am văzut şi în primăvară, Federaţia Rusă nu este dispusă să facă niciun fel de compromis la nivel politic sau strategic, iar asta îngreunează orice fel de soluţie pentru că Federaţia Rusă vrea întreaga Ucraină sau în general vrea să se asigure că Ucraina nu se poate alinia cu forţele occidentale, nu îşi poate menţine statutul cu adevărat suveran şi autonom. Iar europenii, dar şi Ucraina şi SUA nu pot să accepte aceste lucruri.

Europa poate face ce a încercat să facă şi la începutul conflictului, şi în timpul negocierilor diplomatice din primăvară. Să vocifereze şi să convingă Washingtonul că nicio întâlnire fără Ucraina şi fără forţele europene nu este o întâlnire legitimă şi productivă pentru simplul fapt că orice acord între forţele americane şi Federaţia Rusă necesită sprijinul sau acordul europenilor. Asta pentru că orice acord se referă la arhitectura de securitate a Europei.

În acelaşi timp, neinvitarea europenilor arată şi problemele legate de capacitatea Uniunii Europene a de proiecta putere şi de a se asigura că este un actor relevant geopolitic la nivel mondial. Arată că din cauza problemelor noastre interne, şi aţi arătat mai devreme un interviu cu Viktor Orban, nu suntem suficient de relevanţi. Arată că, deşi Europa vrea să fie relevantă, este mai degrabă un actor neputincios", a mai spus el.

Politolog: "Sunt două scenarii pe masă"

Marius Ghincea susţine că există două scenarii care pot fi luate în acest moment în discuţie. Unul care ar dezavantaja categoric partea ucraineană şi care ar putea provoca tensiuni între SUA şi Ucraina, dar şi unul care ar provoca tensiuni mai mari între SUA şi Rusia.

"Putem să vedem două scenarii potenţiale în urma întâlnirii. Acela că Donald Trump face nişte concesii teritoriale pe seama Ucrainei, dar fără acordul Ucrainei, lucru de neacceptat pentru Volodimir Zelenski. Asta ar putea duce la oprirea sprijinului militar sau politic al SUA privind Ucraina, dacă Zelenski nu ar accepta. Ar fi un scenariu plauzibil.

Un al doilea scenariu ar fi că SUA nu va putea oferi astfel de concesii Federaţiei Ruse, iar ruşii ar pleca de la masă, ceea ce ar duce la o creştere a tensiunilor între cele două părţi şi la acele sancţiuni şi taxe vamale cu care Donald Trump a ameninţat", a încheiat Ghincea.

