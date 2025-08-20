Antena Meniu Search
Iranul susţine că a dezvoltat rachete "mult mai avansate" şi că le va folosi dacă Israelul atacă din nou

Ministrul apărării din Iran, Aziz Nasirzadeh, a declarat că ţara sa este pregătită pentru orice nou atac israelian, anunţând că a dezvoltat rachete cu capacităţi mai mari decât cele utilizate în timpul recentului război de 12 zile, potrivit agenţiei de ştiri IRNA.

Aziz Nasirzadeh a declarat în războiul de 12 zile impus de Israel în iunie, Republica Islamică nu s-a confruntat doar cu regimul de ocupaţie, ci şi cu întreaga capacitate logistică, de informaţii şi de sprijin a Statelor Unite.

"Rachetele folosite în războiul de 12 zile au fost fabricate acum câţiva ani. Astăzi, am fabricat şi deţinem rachete cu capacităţi mult mai mari decât rachetele anterioare şi, dacă inamicul sionist se va lansa din nou în această aventură, le vom folosi, fără îndoială", a spus Aziz Nasirzadeh, fără a oferi detalii despre noile capacităţi.

Nasirzadeh a subliniat că Forțele Armate ale Republicii Islamice nu s-au bazat pe nicio sursă străină în timpul războiului de 12 zile.

"Tot ce a fost folosit în război a fost produs de industriile noastre de apărare, iar lumea a fost martoră că rachetele pe care le-am desfăşurat şi-au lovit cu precizie ţintele şi au provocat pagube mari inamicului sionist", a mai spus ministrul iranian al apărării.

Israelul a atacat Iranul pe 13 iunie, asasinând comandanţi militari şi oameni de ştiinţă din domeniul nuclear în atacuri ţintite şi ucigând civili în raiduri aeriene asupra zonelor rezidenţiale. Războiul a fost oprit pe 24 iunie, după ce regimul de la Tel Aviv a solicitat un armistiţiu în urma atacurilor cu rachete de represalii ale Iranului.

