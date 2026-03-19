Iranul ar fi lovit un avion F-35 al SUA, pentru prima dată de la începutul războiului. A aterizat de urgenţă

Un avion de vânătoare F-35 al SUA a efectuat o aterizare de urgență la o bază aeriană americană din Orientul Mijlociu după ceea ce se crede că ar fi un tir provenit din Iran, potrivit surselor CNN.

de Daniela Ciucă

la 19.03.2026 , 19:22
Iranul ar fi lovit un avion F-35 al SUA, pentru prima dată de la începutul războiului. A aterizat de urgenţă Imagine ilustrativă - ProfiMedia

Căpitanul Tim Hawkins, purtător de cuvânt al Comandamentului Central al SUA, a declarat că avionul de luptă "zbura într-o misiune de luptă deasupra Iranului" când a fost nevoit să efectueze o aterizare de urgenţă.

Hawkins a spus că aeronava a aterizat în siguranţă, iar incidentul este în curs de investigare.

"Aeronava a aterizat în siguranţă, iar pilotul se află într-o stare stabilă", a adăugat Hawkins. "Acest incident este în curs de investigare", a menţionat el.

Ar fi prima dată când Iranul loveşte un avion american

Ar fi prima dată când Iranul loveşte o aeronavă americană în războiul început la sfârşitul lunii februarie. Atât SUA, cât şi Israelul utilizează avioane F-35 în acest conflict; aeronava costă peste 100 de milioane de dolari.

Aterizarea de urgenţă are loc în contextul în care înalţi oficiali americani continuă să susţină că această campanie împotriva Iranului este un succes pe scară largă. Secretarul apărării, Pete Hegseth, a declarat joi dimineaţă că SUA "câştigă decisiv" şi că apărarea aeriană a Iranului a fost "distrusă".

Ulterior, Garda Revoluţionară Iraniană (IRGC) a revendicat avarierea avionului, potrivit Reuters. 

"Avionul de vânătoare strategic F-35 al armatei americane a fost lovit şi grav avariat în spaţiul aerian din centrul Iranului, astăzi la ora 02:50, de sistemul avansat şi modern de apărare aerospaţială al Gărzii Revoluţionare Iraniene (IRGC). Soarta acestui avion de vânătoare este necunoscută şi face obiectul unei anchete, existând o probabilitate ridicată ca acesta să se fi prăbuşit", a declarat Garda într-un comunicat. 

