Donald Trump ameninţă şi duşmanii, şi aliaţii din cauza războiului din Iran. Preşedintele american a spus că va dezlănţui iadul asupra republicii islamice dacă nu face acord cu Statele Unite. Teheranul a respins însă tratativele, de teamă că Washingtonul pregăteşte, în secret, o incursiune terestră. După ultimele atacuri cu drone iraniene, Trump a criticat iar NATO şi a ameninţat că se va răzbuna pe aliaţii care nu s-au implicat în operaţiunea militară.

Într-o analiză a primelor 27 de zile de război, la Casa Albă, Donald Trump s-a lăudat că operaţiunea militară, programată să dureze între 4 şi 6 săptămâni merge mult mai bine decât plănuia. "Ei imploră să facem o înțelegere. Nu eu! Nu știu dacă vom putea face asta. Sunt oameni bolnavi şi plănuiau să ocupe Orientul Mijlociu!", a declarat Donald Trump, preşedintele SUA.

Reacţia Iranului la propunerile de pace

În paralel cu ameninţările liderului de la Casa Albă, negociatorii americani au purtat discuţii cu Iranul. Regimul de la Teheran reclamă că tratativele sunt o tactică de a trage de timp până ce trupele americane vor debarca pe una dintre insulele republicii islamice. În plus, Iranul a anunţat că este dispus să-şi mineze propriul teritoriu, cu scopul de a arunca în aer încă de la primul pas orice soldat inamic. "Vrem ca războiul să se încheie, în condițiile noastre, astfel încât acesta să nu se repete, iar dușmanii noștri să învețe o lecție și să nu mai îndrăznească niciodată să viseze la un atac împotriva Iranului", a declarat Abbas Araghchi, ministrul de externe din Iran.

Negocierile dintre cele două tabere au fost intermediate de Pakistan, Trump se laudă că Iranul i-a trimis şi caduouri. "Mi-au spus: Ca să îţi demonstrăm că vorbeşti cu persoanele potrivite, care sunt la putere, o să lăsăm să treacă opt nave cu petrol. Opt nave", a declarat Donald Trump, preşedintele SUA. Comandantul Marinei iraniene a fust ucis într-un bombardament al Israelului. "Bărbatul direct responsabil pentru operațiunea teroristă de blocare cu mine a Strâmtorii Ormuz și a navigației a fost aruncat în aer și neutralizat", a declarat Israel Katz, ministrul israelian al Apărării.

În replică, Kuweitul, Emiratele Arabe Unite şi Arabia Saudită au fost atacate cu drone şi rachete, iar doi oameni au murit n Abu Dhabi. Un marinar american a fost rănit la bordul portavionului Abraham Lincoln. Totul cu sprijinul lui Vladimir Putin, spune şefa diplomaţiei europene. Raidurile l-au înfuriat pe Trump, care a dat iar vina pe NATO. "Sunt foarte dezamăgit de NATO. Puteţi să ne ajutaţi, nu e obligatoriu. Dar, dacă nu ne ajutaţi, o să ne amintim. Să vă amintiţi cuvintele mele peste câteva luni", a declarat Donald Trump, preşedintele SUA. Şeful NATO spune însă că europenii au răspuns la apelul lui Trump. Până acum, peste 30 de ţări, printre care şi România, şi-au luat angajamentul de a ajuta la redeschiderea strâmtorii Ormuz.

