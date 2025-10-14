ISW: "Omuleţii verzi" ai Rusiei de la graniţa cu Estonia ar face parte din "Faza 0" a unui război cu NATO

Autorităţile estoniene au închis temporar un tronson de drum care traversează teritoriu rus în apropierea graniţei, după ce, pe 10 octombrie, paznicii de frontieră estonieni au observat un grup de "omuleţi verzi" ai Moscovei, în uniforme kaki, dar fără niciun semn de identificare. Potrivit Institutului pentru Studiul Războiului (ISW), aceştia ar putea face parte din "Faza 0" în pregătirea unui potenţial război deschis cu ţările NATO, fază din care fac parte atât atacurile secrete, cât şi cele deschise împotriva Europei din ultimele luni.

Şeful Prefecturii Sud a Poliţiei și Gărzii de Frontieră estoniene, Meelis Saarepuu, a declarat pe 11 octombrie că autoritățile au restricționat accesul pe aproximativ un kilometru din drumul dintre Varska și Saatse, un segment care trece prin teritoriul Rusiei, din motive de securitate. Măsura a fost luată după ce după ce autorităţile au observat şapte militari ruși înarmați lângă secțiunea rusă a drumului, scrie ISW.

Saarepuu a spus că uniformele acestora indicau faptul că nu erau grăniceri ruși. Aceştia nu purtau semne militare pe uniforme. El a mai relatat că responsabilii ruși le-au răspuns celorlalţi că activitatea în zonă era "de rutină".

Forţele ruse acţionează "puţin mai asertiv şi vizibil decât înainte"

Articolul continuă după reclamă

Ministrul de Externe al Estoniei, Margus Tsakhna, a afirmat pe 12 octombrie că forțele ruse acționează "puțin mai asertiv și mai vizibil decât înainte", dar că ideea creșterii tensiunii la frontieră este exagerată. El a precizat că autoritățile plănuiesc să renunțe complet la utilizarea acelui drum în viitor, din moment ce există rute alternative care evită teritoriul rus deja disponibile sau aflate în construcție.

INFORMARESetările tale privind cookie-urile nu permit afișarea conținutului din această zonă. E necesar să accepți cookie-urile social media pentru afisarea acestui tip de conținut. Modifică setările

Informațiile privind prezența unui grup restrâns de militari ruși lângă teritoriul Estoniei vin în contextul în care, la începutul lunii septembrie, aeronave militare ruse au încălcat spațiul aerian al Estoniei pe 7 și 19 septembrie.

"Omuleţii verzi", parte din "Faza Zero" a strategiei Kremlinului

Institutul pentru Studiul Războiului (ISW) continuă să evalueze că Rusia intensifică recent atacurile, atât cele ascunse cât şi cele deschise, asupra Europei și că a intrat în "Faza Zero", faza informațională și psihologică de pregătire pentru un posibil război viitor dintre NATO și Rusia.

Evenimentul este prima ocazie în care ISW observă "oamenii verzi" (o denumire pe care Kremlinul o folosește pentru forțele militare ruse în uniforme fără însemne) operând lângă un stat NATO, în contextul campaniei "Faza Zero".

Redactia Observator Like Observator - Despre oameni, știrile așa cum trebuie să fie. ➜

Întrebarea zilei Sunteţi de acord cu modificările aduse legii RCA? Da Nu

Puteţi urmări ştirile Observator şi pe Google News şi WhatsApp! 📰