Vladimir Putin și Kim Jong-un au avut miercuri o discuție tête-à-tête la Beijing. La final, jurnaliștii ruși au publicat o scenă neobișnuită în care stafful lui Kim Jong-un șterge toate urmele lăsate de acesta de pe un scaun.

Moment neobișnuit după întâlnirea Kim-Putin: Oamenii lui Kim au șters toate urmele lăsate de lider - X/Yunashev Live

Președintele rus Vladimir Putin l-a invitat miercuri pe liderul nord-coreean Kim Jong-un să viziteze Rusia, după ce a purtat discuții cu acesta la Beijing. Întâlnirea dintre cei doi a durat două ore și jumătate și s-a desfășurat în două etape: mai întâi cu delegațiile oficiale, apoi într-un format față în față. La finalul conversației, Putin l-a escortat personal pe Kim până la mașina sa.

Într-un videoclip postat de jurnaliști ruși pe Telegram, doi membri ai staffului lui Kim pot fi văzuți ștergând cu grijă spătarul scaunului pe care acesta a stat la întâlnirea cu liderul rus. Unul dintre ei a luat paharul lui Kim de pe masă, a lustruit brațele din lemn ale scaunului și chiar masa de lângă.

"După negocieri, personalul care îl însoțea pe liderul nord-coreean a distrus cu grijă toate urmele prezenței lui Kim. Au luat paharul din care a băut, au șters tapițeria scaunului și părțile de mobilier pe care liderul coreean le-a atins", a relatat jurnalistul rus Aleksandr Yunașev pe canalul său Telegram.

Nu este clar dacă Kim a ordonat această "decontaminare" de teama ca ADN-ul său să nu fie recoltat. Au existat speculații neconfirmate potrivit cărora bodyguarzii lui Vladimir Putin colectează urina și materiile fecale ale acestuia atunci când călătorește în străinătate, transportându-le înapoi la Moscova pentru a împiedica obținerea de informații despre sănătatea lui.

Prima parte a întâlnirii Putin-Kim, la care au participat mai mulți oficiali de rang înalt, printre care șeful diplomației ruse, Serghei Lavrov, și ministrul apărării, Andrei Belousov, a durat o oră și jumătate. Ulterior, Putin și Kim au continuat discuțiile față în față timp de încă o oră, fără consilieri, după care președintele rus l-a condus pe liderul nord-coreean la automobilul oficial.

"Ne vedem curând", i-a transmis Kim lui Putin prin intermediul unui interpret, îmbrățișându-l la despărțire. "Vă așteptăm, veniți să ne vizitați", i-a răspuns Putin. Kim îi promisese anterior lui Putin sprijinul său deplin și că va face "tot ce este posibil pentru a ajuta" Moscova, în timp ce președintele rus a mulțumit Phenianului pentru trimiterea de trupe în lupta împotriva Ucrainei.

