Antena Meniu Search
x

Curs valutar

Moment neobișnuit după întâlnirea Kim-Putin: Oamenii lui Kim au șters toate urmele lăsate de lider

Vladimir Putin și Kim Jong-un au avut miercuri o discuție tête-à-tête la Beijing. La final, jurnaliștii ruși au publicat o scenă neobișnuită în care stafful lui Kim Jong-un șterge toate urmele lăsate de acesta de pe un scaun.

de Redactia Observator

la 03.09.2025 , 17:13
Momentul în care angajaţii lui Kim şterg scaunul şi masa unde liderul a fost aşezat Moment neobișnuit după întâlnirea Kim-Putin: Oamenii lui Kim au șters toate urmele lăsate de lider - X/Yunashev Live Galerie (6)

Președintele rus Vladimir Putin l-a invitat miercuri pe liderul nord-coreean Kim Jong-un să viziteze Rusia, după ce a purtat discuții cu acesta la Beijing. Întâlnirea dintre cei doi a durat două ore și jumătate și s-a desfășurat în două etape: mai întâi cu delegațiile oficiale, apoi într-un format față în față. La finalul conversației, Putin l-a escortat personal pe Kim până la mașina sa.

Într-un videoclip postat de jurnaliști ruși pe Telegram, doi membri ai staffului lui Kim pot fi văzuți ștergând cu grijă spătarul scaunului pe care acesta a stat la întâlnirea cu liderul rus. Unul dintre ei a luat paharul lui Kim de pe masă, a lustruit brațele din lemn ale scaunului și chiar masa de lângă.

"După negocieri, personalul care îl însoțea pe liderul nord-coreean a distrus cu grijă toate urmele prezenței lui Kim. Au luat paharul din care a băut, au șters tapițeria scaunului și părțile de mobilier pe care liderul coreean le-a atins", a relatat jurnalistul rus Aleksandr Yunașev pe canalul său Telegram.

Articolul continuă după reclamă

Nu este clar dacă Kim a ordonat această "decontaminare" de teama ca ADN-ul său să nu fie recoltat. Au existat speculații neconfirmate potrivit cărora bodyguarzii lui Vladimir Putin colectează urina și materiile fecale ale acestuia atunci când călătorește în străinătate, transportându-le înapoi la Moscova pentru a împiedica obținerea de informații despre sănătatea lui.

Prima parte a întâlnirii Putin-Kim, la care au participat mai mulți oficiali de rang înalt, printre care șeful diplomației ruse, Serghei Lavrov, și ministrul apărării, Andrei Belousov, a durat o oră și jumătate. Ulterior, Putin și Kim au continuat discuțiile față în față timp de încă o oră, fără consilieri, după care președintele rus l-a condus pe liderul nord-coreean la automobilul oficial.

"Ne vedem curând", i-a transmis Kim lui Putin prin intermediul unui interpret, îmbrățișându-l la despărțire. "Vă așteptăm, veniți să ne vizitați", i-a răspuns Putin. Kim îi promisese anterior lui Putin sprijinul său deplin și că va face "tot ce este posibil pentru a ajuta" Moscova, în timp ce președintele rus a mulțumit Phenianului pentru trimiterea de trupe în lupta împotriva Ucrainei.

Redactia Observator
Redactia Observator Like

Observator  - Despre oameni, știrile așa cum trebuie să fie.

vladimir putin kim jong un china beijing
Înapoi la Homepage
“Prinţişorul Craiovei”, o nouă aroganţă de mii de euro. Cum s-a putut afişa: “Vechituri”
&#8220;Prinţişorul Craiovei&#8221;, o nouă aroganţă de mii de euro. Cum s-a putut afişa: &#8220;Vechituri&#8221;
Fratele Juliei Roberts a fost la București. Ce delicatese au servit invitații lui Eric Roberts și cât a costat un singur meniu
Fratele Juliei Roberts a fost la București. Ce delicatese au servit invitații lui Eric Roberts și cât a costat un singur meniu
„Îmi pun mari semne de întrebare!”. Marius Șumudică, îngrijorat de ce se întâmplă la FCSB
„Îmi pun mari semne de întrebare!”. Marius Șumudică, îngrijorat de ce se întâmplă la FCSB
Comentarii


Întrebarea zilei
Considerați că prețul chiriilor este acum prea mare pentru un student?
Observator » Ştiri externe » Moment neobișnuit după întâlnirea Kim-Putin: Oamenii lui Kim au șters toate urmele lăsate de lider