Preşedintele Statelor Unite ar urma să numească noua sală de bal a Casei Albe după numele său. Oficialii americani se referă deja la clădire ca la "Sala de bal a președintelui Donald J. Trump". Ca proiectul de 300 de milioane de dolari să devină realitate a fost necesară demolarea întregii aripe de est a Casei Albe. Sala de bal va avea 90.000 de metri pătrați.

25.10.2025 , 08:25

Donald Trump a demolat complet Aripa de Est a Casei Albe pentru a face loc unei viitoare săli de bal dedicate președintelui SUA. Imaginile din satelit arată grămezi de moloz în locul unde se afla clădirea care, în mod tradițional, era biroul Primei Doamne. Lucrările par mai ample decât se credea inițial. Construcția sălii de bal a fost estimată la 300 de milioane de dolari.

Purtătoarea de cuvânt a Casei Albe, Karoline Leavitt, a recunoscut joi în fața reporterilor că amploarea proiectului a crescut în timp și a îndemnat publicul să "aibă încredere în procesul de construcție", spunând că administrația este "transparentă".

