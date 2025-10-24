Trump a demolat complet aripa de est a Casei Albe. Imagini din satelit. Cine îi dă bani pentru sala de bal

Donald Trump a demolat complet Aripa de Est a Casei Albe pentru a face loc unei viitoare săli de bal dedicate președintelui SUA. Imaginile din satelit arată grămezi de moloz în locul unde se afla clădirea care, în mod tradițional, era biroul Primei Doamne, relatează CNN. Lucrările par mai ample decât se credea inițial. Construcția sălii de bal a fost estimată la 300 de milioane de dolari.

Lucrări de demolare la Aripa de Est a Casei Albe pentru construirea unei săli de bal, 23 octombrie 2025 - Profimedia

Coridorul cu coloane care făcea legătura între Reședința Executivă și East Wing (aripa de est, unde a fost biroul Primei Doamne) a fost demolat complet, relatează CNN. Presa americană pare a fi luată prin surprindere de amploarea lucrărilor. Inițial, președintele SUA a spus că nu se va atinge de Casa Albă, ci că un corp separat va fi demolat pentru a face loc unei săli de bal.

Trump a spus miercuri că sala de bal va costa "aproximativ 300 de milioane de dolari". Administraţia estimase anterior costul proiectului la 200 de milioane de dolari.

Purtătoarea de cuvânt a Casei Albe, Karoline Leavitt, a recunoscut joi în fața reporterilor că amploarea proiectului a crescut în timp și a îndemnat publicul să "aibă încredere în procesul de construcție", spunând că administrația este "transparentă".