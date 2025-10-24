Trump a demolat complet aripa de est a Casei Albe. Imagini din satelit. Cine îi dă bani pentru sala de bal
Donald Trump a demolat complet Aripa de Est a Casei Albe pentru a face loc unei viitoare săli de bal dedicate președintelui SUA. Imaginile din satelit arată grămezi de moloz în locul unde se afla clădirea care, în mod tradițional, era biroul Primei Doamne, relatează CNN. Lucrările par mai ample decât se credea inițial. Construcția sălii de bal a fost estimată la 300 de milioane de dolari.
Coridorul cu coloane care făcea legătura între Reședința Executivă și East Wing (aripa de est, unde a fost biroul Primei Doamne) a fost demolat complet, relatează CNN. Presa americană pare a fi luată prin surprindere de amploarea lucrărilor. Inițial, președintele SUA a spus că nu se va atinge de Casa Albă, ci că un corp separat va fi demolat pentru a face loc unei săli de bal.
Trump a spus miercuri că sala de bal va costa "aproximativ 300 de milioane de dolari". Administraţia estimase anterior costul proiectului la 200 de milioane de dolari.
Purtătoarea de cuvânt a Casei Albe, Karoline Leavitt, a recunoscut joi în fața reporterilor că amploarea proiectului a crescut în timp și a îndemnat publicul să "aibă încredere în procesul de construcție", spunând că administrația este "transparentă".
"Când acest plan a fost prezentat și când simulările au fost gata, președintele m-a însărcinat să vin aici și să vi le împărtășesc tuturor. Am făcut atunci o declarație introductivă despre cum urmează să arate acest proiect al sălii de bal. Ca în orice proiect de construcție, apar modificări pe parcurs, pe măsură ce evaluezi cum va arăta proiectul, și vom continua să vă ținem la curent cu toate aceste schimbări, dar pur și simplu aveți încredere în proces", a spus ea.
Lucrările de demolare la Casa Albă au început luni, 21 octombrie 2025. Imaginile i-au șocat pe americani. "Nu e casa lui. E casa voastră. Și o distruge", a scris Hillary Clinton pe platforma X (fosta Twitter).
Lista donatorilor pentru sala de bal a lui Trump
Casa Albă a publicat joi lista cu marile companii și cu miliardarii care finanțează sala de bal de sute de milioane de dolari pe care Donald Trump o construiește în locul aripii de est demolate. Trump susține că proiectul este finanțat exclusiv din surse private, fără a folosi banii contribuabililor americani. Printre donatori se află giganți din tehnologie, industria de apărare și a criptomonedelor, precum Amazon, Google, Lockheed Martin și frații Winklevoss.
Lista donatorilor, potrivit CNN
- Altria Group
- Amazon
- Apple
- Booz Allen Hamilton
- Caterpillar
- Coinbase
- Comcast Corporation
- J. Pepe și Emilia Fanjul
- Hard Rock International
- HP
- Lockheed Martin
- Meta Platforms
- Micron Technology
- Microsoft
- NextEra Energy
- Palantir Technologies
- Ripple
- Reynolds American
- T-Mobile
- Tether America
- Union Pacific Railroad
- Fundația Familiei Adelson
- Stefan E. Brodie
- Fundația Betty Wold Johnson
- Charles și Marissa Cascarilla
- Edward și Shari Glazer
- Harold Hamm
- Benjamin Leon Jr.
- Familia Lutnick
- Fundația Laura & Isaac Perlmutter
- Stephen A. Schwarzman
- Konstantin Sokolov
- Kelly Loeffler și Jeff Sprecher
- Paolo Tiramani
- Cameron Winklevoss
- Tyler Winklevoss
