"Poarta către Iad" se închide după aproape 50 de ani. Cum a apărut craterul de foc din deşertul Karakum

Supranumit şi "Poarta către Iad" sau "Poarta spre infern", craterul Dravaza din deşertul Karakum, Turkmenistan, s-ar putea stinge în viitorul apropiat.

Craterul Darvaza din deşertul Karakum, pe teritoriul Turkmenistanului, ar putea fi stins după aproape 50 de ani. Groapa cu o lăţime de 70 de metri a ars incontrolabil timp de aproape jumătate de secol, în jurul acesteia născându-se numeroase legende şi mituri care i-au făcut pe unii să o denumească "Poarta către Iad" ori "Poarta spre infern".

Autorităţile din Turkmenistan vor să stingă Darvaza

După 50 de ani în care nu au putut face nimic pentru a domoli flăcările care ieşeau din groapă, dată fiind cantitatea uriaşă de gaz aflată dedesubtul acesteia, acum autorăţile turkmene pun la cale stingerea, încetul cu încetul, a acesteia. Un motiv este acela că resursa de gaz a început să se diminueze, iar altul că acesta poluează enorm prin cantitatea de metan emisă în aer.

"Cândva un incendiu uriaş care putea fi văzut de la kilometri distanţă, astăzi un loc incandescent, unde a rămas un foc slab", spune Irina Luryeva, directorul executiv al Companiei Energetice de stat din Turkmenistan.

Potrivit specialiştilor, această ţară aflată în zona Asiei Centrale beneficiază de a patra cea mai mare rezervă de gaze naturale din lume.

Cum a apărut "Poarta către Iad"

Craterul Darvaza a fost aprins în anul 1971, pe vremea când Turkmenistanul făcea parte din Uniunea Sovietică. Oamenii de ştiinţă au aprins groapa atunci când încercau să foreze într-o pungă subterană de gaz. Iniţial, ei au spart pereţii acestei pungi, iar gazul care a început să iasă a pus în pericol de otrăvire populaţia din zonă, dar şi animalele, astfel că specialiştii şi geologii care participau la exploatare au decis să dea foc rezervei de gaz. Ei au sperat că aceasta va arde rapid, dar nu şi-au imaginat că punga conţine atât de mult gaz încât ar putea arde zeci de ani.

Craterul de foc, obiectiv turistic în Turkmenistan

Turkmenistan nu este o ţară deosebit de prietenoasă cu turiştii. Aceasta este condusă de un regim dictatorial la vârful căruia se află în acest moment Serdar Berdimuhamedow, fiul lui Gurbanguly Berdimuhamedow, cel poreclit şi "Părintele naţiunii".

Cu toate acestea, de-a lungul anilor, Turkmenistan a atras numeroşi curioşi, mulţi dintre turişti fiind interesaţi să vadă şi acest obiectiv.

De asemenea, Turkmenistan şi-a luat un angajament pentru a reduce emisiile de metan cu 30% până la finalul acestui deceniu, iar specialiştii estimează că stingerea Darvaza ar contribui la realizarea angajamentului.

"Dacă Darvaza se stinge complet, multe agenţii de turism vor pierde bani", este, însă, replica puţinilor operatori din turism.

