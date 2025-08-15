Donald Trump şi Vladimir Putin s-au întâlnit în Alaska, la baza militară Elmendorf-Richardson din Anchorage, din Alaska.

- Putin s-a prefăcut că nu aude când a fost întrebat dacă Rusia va opri atacurile asupra civililor ucraineni - Profimedia

După ce au dat mâna pe pista aeroportului, imediat după ce au coborât din avioanele prezidenţiale, cei doi lideri s-au îndreptat spre baza militară unde va avea loc întrevederea. Într-un gest nemaivăzut până acum, Vladimir Putin a urcat în limuzina prezidenţială americană şi a mers alături de Donald Trump în aceeaşi maşină.

Donald Trump şi Vladimir Putin nu vor mai discuta singuri

Odată ajunşi în interiorul bazei americane, cei doi lideri s-au întâlnit cu presa, dar momentul a fost unul scurt. Jurnaliştii au fost daţi afară din încăpere după nici măcar un minut. În acest scurt timp, jurnaliştii americani i-au adresat mai multe întrebări lui Vladimir Putin una dintre ele fiind dacă se vor opri bombardamentele asupra civililor ucraineni. Preşedintele Rusiei le-a făcut semn jurnaliştilor că nu aude întrebarea. Apoi, presa a fost scoasă din încăpere.

Donald Trump şi Vladimir Putin nu vor mai discuta singuri aşa cum fusese anunţat anterior. Potrivit Casei Albe, Donald Trump va fi însoţit de Marco Rubio şi Steve Witkoff. Nu se ştie deocamdată care sunt cei doi oameni care îl vor însoţi pe Vladimir Putin.

