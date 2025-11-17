Răsturnare de situaţie. Trump le cere republicanilor să voteze pentru publicarea dosarului Epstein

Donald Trump le cere republicanilor să voteze pentru publicarea dosarului Epstein, celebrul miliardar american condamnat pentru trafic sexual de minori și abuz sexual, și care s-a sinucis în închisoare în 2019. Deși a promis în campania electorală că va face dosarul public integral, ulterior președintele american i-a cerut procuroarei generale să păstreze secretă investigația FBI.

Preşedintele american Donald Trump a declarat duminică că susţine votul în Camera Reprezentanţilor SUA pentru publicarea dosarului despre Jeffrey Epstein, după ce s-a opus anterior. "Republicanii din Cameră ar trebui să voteze pentru publicarea dosarului Epstein, deoarece nu avem nimic de ascuns şi este timpul să trece peste această farsă democrată", a scris preşedintele pe platforma sa Truth Social.

Camera Reprezentanţilor urmează să examineze în această săptămână un proiect de lege care l-ar obliga pe procurorul general să publice "dosarul Epstein". "Procurorul general a publicat deja zeci de mii de pagini despre Epstein şi investighează mai mulţi oficiali democraţi" cu privire la "relaţia lor cu Epstein", a adăugat Trump, citându-i pe "Bill Clinton, Reid Hoffman, Larry Summers".

Trump, acuzat că a încercat să muşamalizeze dovezile

Preşedintele american este acuzat că a încercat să muşamalizeze dovezile care îl implică în această afacere prin blocarea votului, lucru pe care l-a negat. Poziţia sa a semănat diviziune în tabăra republicană, de obicei loială. Donald Trump s-a distanţat de aliaţii apropiaţi din "MAGA", printre care membri ai Congresului precum Marjorie Taylor Greene, căreia i-a retras susţinerea pentru alegerile din 2026 weekendul trecut.

"Unii membri ai Partidului Republican sunt folosiţi şi nu putem permite ca acest lucru să se întâmple", a declarat preşedintele SUA. "Comisia de Supraveghere din Camera Reprezentanţilor poate avea tot ce îi revine prin lege, NU MĂ INTERESEAZĂ", a adăugat el în mesajul său.

Prima ruptură notabilă în cadrul taberei MAGA

Marjorie Taylor Greene, reprezentantă a statului Georgia în Congres, și fostă susținătoare ferventă a lui Donald Trump, îl acuză pe acesta că alimentează un val de amenințări împotriva sa. Greene afirmă că a fost avertizată de firme private de securitate în legătură cu riscuri reale la adresa siguranței sale, pe fondul atacurilor publice lansate de Trump.

Ruptura a început după ce Greene a criticat public politicile economice ale lui Trump, dar mai ales lipsa de transparență în cazul Jeffrey Epstein. Trump a numit-o pe Greene o "rușine" pentru Partidul Republican și a anunțat că nu o va mai susține politic. "Este șocant până unde merge pentru a opri publicarea dosarelor (Epstein)", a scris Greene pe rețeaua X, acuzându-l pe Trump că încearcă să-i intimideze pe republicanii care ar putea vota pentru desecretizarea informațiilor.

Donald Trump a negat mereu că ştia despre comportamentul infracţional al lui Jeffrey Epstein cu care a fost apropiat vreme de mulţi ani înainte de a se certa în anii 2000, afirmând că disputa lor a avut loc cu ani de zile înainte ca aceste infracţiuni să iasă la iveală.

Scandalul emailurilor lui Epstein, publicate săptămâna trecută: Ştia sau nu Trump de abuzuri?

Parlamentarii democrați au publicat săptămâna trecută o parte a emailurilor lui Epstein, care ar sugera că Donald Trump ar fi știut de abuzurile pedofilului, iar, ulterior, republicanii au publicat toate cele 20.000 de emailuri. "Democraţii au lăsat să se scurgă emailuri în mod selectiv către media de stânga pentru a fabrica o poveste falsă, cu scopul de a-l murdări pe preşedintele Trump", a reacţionat purtătoarea de cuvânt a Casei Albe, Karoline Leavitt.

Într-un email trimis celebrului jurnalist şi autor Michael Wolff, postat pe X de parlamentari democraţi Jeffrey Epstein afirmă că "Trump a declarat că el dorea ca eu să renunţ" la cardul de membru al clubului Mar-a-Lago. Epstein precizează în acest email că nu a fost niciodată membru al Mar-a-Lago şi adaugă: "Desigur, el ştia despre fete". Într-un alt email din 2011,Jeffrey Epstein îi scrie aparent complicei sale Chislaine Maxwell că Donald Trump "a petrecut mai multe ore" la domiciliul său cu una dintre victimele sale.

Potrivit presei ar fi fost vorba de Virginia Giuffre, care s-a sinucis în aprilie la vârsta de 41 de ani şi ale cărei memorii postume povestesc despre agresiunile la care a fost supusă de Jeffrey Epstein. Casa Albă a reacţionat spunând că "preşedintele Trump l-a dat afară pe Jeffrey Epstein din clubul său în urmă cu decenii pentru că el se comporta urât cu angajaţii săi de sex feminin" şi că Virginia Giuffre "a declarat de mai multe ori că preşedintele Trump nu a făcut nimic rău şi că el "nu putea fi mai amical" în interacţiunile limitate pe care ei le-au avut".

În weekend, rețelele sociale au fost inundate de glume și speculații privind o relație sexuală între Donald Trump și Bill Clinton, pornind de la un email al fratelui lui Jeffrey Epstein. Ulterior acesta a negat pentru presa americană că persoana la care se referă în email este Bill Clinton.

Trump a afirmat vineri că a cerut Departamentului de Justiţie să investigheze presupusele legături dintre Jeffrey Epstein, Bill Clinton şi alte personalităţi marcante ale democraţilor, precum şi cu banca JPMorgan. Pe lângă Bill Clinton, care a socializat cu Epstein la începutul anilor 2000, Trump a spus că a cerut Departamentului de Justiţie să îi investigheze pe Larry Summers, fost secretar al Trezoreriei, şi pe Reid Hoffman, fondatorul LinkedIn şi un donator marcant al democraţilor.

"Epstein era un democrat şi el este problema democraţilor, nu problema republicanilor. Ei toţi ştiu despre el, nu vă pierdeţi timpul cu Trump. Eu am o ţară de condus!", a scris Trump pe platforma sa Truth Social.

