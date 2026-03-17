Donald Trump avertizează asupra unei rupturi NATO dacă aliații nu îl ajută în Strâmtoarea Ormuz. Tensiunile ating cote alarmante, după ce liderul de la Casa Albă a criticat dur statele care ezită să trimită nave de luptă la solicitarea lui. Parteneri europeni precum Marea Britanie preferă misiuni diplomatice sau tehnice, evitând o implicare directă într-un război total. În acest context intervine şi Rusia prin ministrul rus de Externe, care cere Statelor Unite să oprească războiul împotriva Iranului, sub formă de somaţie directă.

Tensiunile cresc în jurul Strâmtorii Ormuz, punctul strategic prin care tranzitează o mare parte din petrolul mondial. Președintele american, Donald Trump, a cerut din nou aliaților să intervină pentru a securiza ruta maritimă. Preşedintele american a discutat cu şapte ţări ale Alianţei. Rând pe rând însă, Franţa, Germania, Marea Britanie, Spania şi Grecia au spus răspicat că nu vor să fie atrase în acest război. "Nu noi am început acest război! Ce aşteaptă Donald Trump de la o mână de fregate europene în Strâmtoarea Ormuz? Să facă ceea ce puternica marină americană nu a putut să facă singură?", a declarat Boris Pistorius, ministrul german al Apărării.

Refuzul europenilor l-a înfuriat pe Trump

"Nu este o sarcină simplă. Așa că lucrăm cu toți aliații noștri pentru a elabora un plan colectiv viabil. Nu vom fi atraşi într-un război amplu", a declarat Keir Starmer, premierul Marii Britanii. Refuzul europenilor l-a înfuriat pe Donald Trump. "În unele ţări avem 45.000 de soldaţi, soldaţi buni, care îi protejează de rău. Şi am făcut o treabă bună. I-am întrebat: "Aveţi nave de deminare?" "Am prefera să nu ne implicăm, domnule!" Vă apărăm de 40 de ani şi nu vreţi să vă implicaţi în ceva minor?", a declarat Donald Trump, preşedintele SUA. Liderul de la Casa Albă susține că Statele Unite subvenționează securitatea energetică a mai multor țări şi ameninţă cu o posibilă retragere a protecției NATO pentru aliații care nu "contribuie echitabil".

"NATO suntem noi. Îl puteţi întreba şi pe Putin. Putin se teme de noi. Nu are nici o frică de Europa. Se teme de Statele Unite ale Americii. Noi nu avem nevoie de nimeni, suntem cea mai puternică naţiune din lume", a declarat Donald Trump, preşedintele SUA. Deși oficialii de la Teheran au negat public orice dialog, Donald Trump continuă să susţină că există contacte prin intermediul echipei sale, inclusiv prin trimisul special Steve Witkoff şi că noua conducere iraniană, apărută după moartea lui Ali Khamenei, caută cu disperare o cale de ieșire din conflict. "Vor să încheie o înțelegere. Vorbesc cu oamenii noștri. Nu uitați, ei sunt o țară bazată de ani de zile pe dezinformare! Acum folosesc dezinformarea plus Inteligența Artificială!", a declarat Donald Trump, preşedintele SUA. "Când spunem că nu dorim o încetare a focului, nu o facem pentru că am căuta războiul. Acest război trebuie să se încheie într-un mod care să garanteze că inamicii noștri nu se vor mai gândi niciodată să repete aceste atacuri", a declarat Abbas Araghchi, ministrul iranian de Externe.

De partea cealaltă, ministrul rus de externe Sergey Lavrov cere oprirea bombardamentelor asupra Iranului şi se oferă să ajute la negocierea păcii, supărat că nimeni nu reacţionează la ce consideră ei ca agresiunea ucraineană şi confiscarea ilegală a petrolierelor ruse. "Dintr-un anumit motiv, nimeni nu este preocupat de libertatea de navigație în Marea Mediterană și în Marea Baltică, unde au existat cazuri de tancuri petroliere confiscate ilegal. Atât în Mediterană, cât și în Marea Neagră, teroriștii ucraineni au atacat tancuri petroliere", a declarat Serghei Lavrov, ministrul rus de Externe.

Între timp, bombardamentele continuă. În Bagdad o dronă a lovit un hotel de lux şi din fericire nu au existat victime. Şi Ambasada SUA a fost ţinta unei drone, dar sistemul de apărare a neutralizat-o. Peste noapte şi Israelul a fost lovit de o rachetă lansată din Liban.Proiectilul a lovit o clădire, provocând un incendiu și rănind trei persoane.

