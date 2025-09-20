Concedierea lui Jimmy Kimmel a stârnit un val de proteste din partea actorilor şi scenariştilor americani. Comedianţii tratează însă subiectul cum altfel decât cu umor. Şi, în timp ce sketch-uri care ne amintesc de epoca de aur de la noi fac înconjurul planetei, preşedintele Donald Trump îl numeşte pe şeful CNA-ului american un erou, şi ameninţă că toţi cei care îl critică vor avea aceeaşi soartă.

Ameninţările prezidenţiale au fost primite cu umor de realizatorii de televiziune. Prezentatorii au încercat apoi să fie jurnalişti patrioţi şi obenienţii, i-au cântat ode lui Trump şi l-au numit ironic "conducător drag".

"Preşedintele Trump tocmai şi-a încheiat călătoria în Marea Britanie şi arăta incredibil de chipeş! Ca întotdeauna, cravata lui era exact de lungimea potrivită. Şi faţa lui era ca o culoare naturală" s-a spus la emisiunea lui Jimmy Fallon.

"Întotdeauna l-am admirat şi respectat pe domnul Trump. Întotdeauna am crezut că a fost un vizionar, un inovator, un preşedinte grozav şi un jucător de golf chiar şi mai bun" s-a spus la show-ul "Late Night with Seth Meyers".

"Dacă v-aţi simţit ciudat în ultimele zile este pentru că marele nostru 'tată' nu a fost acasă. 'Tata' a împodobit Anglia, cu căldura şi strălucirea sa legendară" s-a spus la "The Daily Show".

David Letterman: Nu poţi concedia pe cineva pentru că ţi-e frică

Legendarul jurnalist David Letterman admite că poate monologul lui Jimmy Kimmel nu a fost cel mai inspirat.

"E ridicol. Nu poți concedia pe cineva pentru că ți-e frică sau pentru că încerci să te agați de o administrație autoritară și criminală din Biroul Oval. Pur și simplu nu așa funcționează lucrurile" a spus David Letterman.

După 22 de ani de emisie, show-ul televizat Jimmy Kimmel Live a fost suspendat după ce a lăsat de înțeles că Tyler Robinson, tânărul acuzat de asasinarea lui Charlie Kirk, este de fapt un republican pro-Trump. Politicienii democraţi au numit suspendarea lui Jimmy Kimmel drept cenzură şi au iniţiat în regim de urgenţă un proiect de lege pentru protejarea libertăţii de exprimare, Trump cere ca toate posturile de televiziune care îl critică să fie pedepsite.

Trump apelează la CNA-ul american

"Tot ce fac este să-l lovească pe Trump. Sunt licențiați. Nu au voie să facă asta. Sunt o ramură a Partidului Democrat […] Adică, au obţinut o licență. Aș crede că poate licența ar trebui retrasă. Va depinde de Brendan Carr. Cred că Brendan Carr este remarcabil. Este un patriot" a spus preşedintele american Donald Trump.

Bredan Carr este şeful CNA-ului american şi a fost numit în funcţie de liderul de la Casa Albă.

"Când te uiți la conduita lui Jimmy Kimmel, pare a fi una dintre cele mai bolnăvicioase conduite posibile" a declarat Bredan Carr.

Scenariştii protestează în faţa studiourilor ABC din New York

În semn de protest şi pentru a-şi arăta sprijinul pentru Jimmy Kimmel, mai mulţi scenarişti americani s-au adunat în faţa studiourilor ABC din New York.

"Brendan Carr a spus că motivul pentru care se întâmplă acest lucru este pentru că atât de mulţi oameni sună afiliaţii, spunând: 'Sunt dezgustat, urăsc asta, cum se poate vedea asta la televizor?' Minte. Dar ceea ce nu este o minciună este că le vom spune membrilor noştri, fanilor noştri şi publicului nostru să sune aceiaşi afiliaţi, să le spună că libertatea de exprimare este obligatorie dacă vrem să le urmărim canalele" a spus scenaristul Greg Iwinski.

"Din nou, atunci când 97% dintre poveştile despre o persoană sunt negative, asta nu mai este libertate de exprimare. Nu mai este corect, se numeşte pur şi simplu trişare" a declarat Donald Trump.

De la revenirea la Casa Albă, Donald Trump duce un război împotriva trusturilor media şi a jurnaliştilor care îl critică. Încă în primele zile de mandat, el a interzis acreditarea marilor agenţii de presă precum Reuters sau Associated Press la evenimente de la Casa Albă.

