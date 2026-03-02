Şeful Pentagonului ţine prima conferinţă de presă de la începerea operaţiunii din Iran

Şeful Pentagonului, Pete Hegseth, va susţine o conferinţă de presă luni dimineaţă, prima a unui oficial american de rang înalt de la începutul operaţiunii militare americano-israeliene împotriva Iranului, notează AFP.

Conferinţa de presă va avea loc luni la ora locală 8:00 (13:00 GMT), a anunţat Pentagonul duminică pe X.

Şeful Statului Major interarme, Dan Caine, va participa şi el, potrivit aceleiaşi surse, relatează Agerpres.

Aceasta va fi prima conferinţă de presă susţinută de un oficial de rang înalt din administraţia Trump de la începutul războiului.

Pe de altă parte, Pete Hegseth va merge marţi în Congres împreună cu secretarul de stat Marco Rubio pentru a-i informa pe parlamentari despre desfăşurarea operaţiunii militare împotriva Iranului, a anunţat Casa Albă duminică.

Opoziţia democrată s-a plâns că nu a fost consultată înainte de începerea operaţiunii.

