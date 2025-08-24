Antena Meniu Search
SONDAJ Prezidenţial în Ucraina. Ce şanse are Zelenski pentru un nou mandat şi cine îi face concurenţă

Ucraina ar putea organiza Alegeri Prezidenţiale la scurt timp după încheirea războiului declanşat de Rusia pe teritoriul ei. 

de Redactia Observator

la 24.08.2025 , 11:46
Alegeri Ucraina. Ţara vecină, aflată în război cu Rusia după ce a fost atacată în februarie 2025, a oprit orice proces electoral pe perioada conflictului. Autorităţile de la Kiev spun că vor organiza noi alegeri prezidenţiale, dat fiind că mandatul lui Volodimir Zelenski a ajuns la final, de îndată ce războiul din estul ţării va ajunge la un final, respectiv la semnarea unui tratat cu Moscova, dar şi cu alte ţări privind garanţiile de securitate.

SONDAJ Prezidenţial în Ucraina

Un sondaj efectuat recent în rândul populaţiei din Ucraina a conturat care sunt numele principalilor favoriţi pentru obţinerea postului de lider de la Kiev.

Potrivit datelor obţinute de casa de sondare, actualul preşedinte, Volodimir Zelenski, continuă să aibă o cotă de încredere semnificativă şi este creditat cu prima şansă. El este urmat la câteva procente de fostul şef al Armatei, acum ambasador al ţării în Marea Britanie. Este vorba despre Valeri Zalujnîi.

În acelaşi timp, fostul mare pugilist Vitali Klitschko, acum primar al capitalei Kiev, este creditat cu şanse minuscule. Doar 1% l-ar vota.

SONDAJ Clasamentul favoriţilor în Ucraina

Volodimir Zelenski - 31%

Valeri Zalujnîi - 25%

Petro Poroşenko -6%

Kirilo Budanov - 5%

Dmitro Razumkov - 4%

---

Vitali Klitschko - 1%

---

Nu ştiu/Nu răspund/Nu votez - 15%

