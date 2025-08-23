Zelenski îşi reafirmă disponibilitatea de a se întâlni cu Putin în orice formă. "Moscova trage de timp"

Preşedintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, şi-a reafirmat disponibilitatea de a se întâlni cu liderul de la Kremlin şi a invitat, sâmbătă, ţările din sud să îl aducă pe preşedintele rus Vladimir Putin la masa negocierilor legate de conflictul din Ucraina şi să favorizeze în acest fel pacea, scrie News.ro.

"Mi-am reafirmat disponibilitatea de a mă întâlni cu preşedintele rus în orice formă. Cu toate acestea, constatăm că Moscova încearcă din nou să tragă de timp", a scris Zelenski pe X după întâlnirea sa cu preşedintele sud-african Cyril Ramaphosa.

"Este important ca ţările din sudul globului să trimită semnale relevante şi să împingă Rusia spre pace", a adăugat preşedintele ucrainean.

Perspectiva unei întâlniri între preşedinţii rus şi ucrainean, Vladimir Putin şi Volodimir Zelenski, anunţată de liderul american Donald Trump şi menită să găsească o soluţie paşnică a conflictului, se îndepărtează.

Şeful diplomaţiei ruse, Serghei Lavrov, l-a acuzat vineri pe preşedintele ucrainean că blochează organizarea unei eventuale întâlniri cu omologul său rus, la o zi după critici similare ale liderului ucrainean la adresa Moscovei.

La rândul său, Donald Trump, care doreşte să găsească rapid o soluţie la atacul rus împotriva Ucrainei lansat în 2022 şi care a realizat o apropiere spectaculoasă de Moscova în ultimele luni pentru a ajunge la acest rezultat, a anunţat vineri că îşi acordă "două săptămâni" pentru a decide poziţia sa cu privire la acest conflict.

