Accident cumplit, luni la prânz, pe autostrada Egnatia, în zona localității Iasmos, între Xanthi și Komotini. Un TIR a intrat cu viteză într-o coloană de mașini aflate la bariera de taxare, provocând un incendiu puternic. Trei persoane au murit pe loc, iar alte două au fost transportate de urgență la spital.

Potrivit primelor informații, TIR-ul ar fi intrat cu peste 100 km/h în două mașini care așteptau la stația de taxare de la Iasmos. Impactul a fost atât de puternic încât unul dintre autoturisme a fost cuprins instantaneu de flăcări.

Impact devastator, urmat de incendiu

În mașina lovită frontal se aflau patru persoane. Trei dintre ele au murit pe loc, carbonizate în autoturism, iar a patra victimă a fost transportată în stare gravă la spital. Șoferul TIR-ului, rănit și el, a fost dus de urgență la aceeași unitate medicală.

În cea de-a doua mașină implicată se aflau patru pasageri, care au scăpat doar cu răni ușoare și atacuri de panică.

Flăcările s-au extins și la vegetație

În urma coliziunii, incendiul s-a extins rapid la vegetația uscată din jurul autostrăzii. Pompierii greci au intervenit cu mai multe autospeciale pentru a stinge focul și a preveni propagarea flăcărilor către zonele locuite.

Traficul în zonă a fost complet blocat, iar zeci de șoferi martori la tragedie au încercat să acorde primul ajutor până la sosirea echipajelor de intervenție.

Deocamdată nu există informații oficiale privind identitatea victimelor. Martorii spun că printre mașinile implicate s-ar fi aflat și autoturisme cu numere de înmatriculare românești, dar acest lucru nu a fost confirmat de autorități.

Ambasada României la Atena și Consulatul General de la Salonic urmează să transmită informații dacă printre victime se află și cetățeni români.

La fața locului au intervenit echipaje ale poliției, trei ambulanțe EKAB și mai multe autospeciale ale pompierilor. Autoritățile grecești au deschis o anchetă pentru a stabili cauza exactă a accidentului și circumstanțele în care TIR-ul a intrat în coliziune cu vehiculele aflate la bariera de taxare.

