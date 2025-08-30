Turcia a rupt toate legăturile comerciale şi economice cu Israelul. Ţara şi-a închis spaţiul aerian pentru avioanele statului evreu, dar şi porturile, pentru navele israeliene. Prima restricţie nu se aplică însă aeronavelor comerciale, ci doar celor guvernamentale şi celor care transportă arme către Israel.

Turcia, care şi-a suspendat anul trecut relaţiile comerciale cu Israelul, a anunţat vineri că şi-a închis porturile şi spaţiul aerian navelor şi avioanelor militare şi oficiale israeliene, relatează AFP, potrivit News.ro. "Ne-am închis porţile navelor israeliene (...) şi nu vom mai autoriza avioanele (israeliene) să intre în spaţiul nostru aerian", a anunţat, în Parlamentul turc, ministrul de Externe Hakan Fidan.

INFORMARESetările tale privind cookie-urile nu permit afișarea conținutului din această zonă. E necesar să accepți cookie-urile social media pentru afisarea acestui tip de conținut. Modifică setările

Restricţia nu se aplică avioanelor de linie israeliene

Articolul continuă după reclamă

O sursă diplomatică turcă declară AFP că această a doua restricţie nu se aplică avioanelor de linie israeliene care survolează Turcia. Zborurile între cele două ţări au fost deja suspendate.

"Nicio altă ţară în afară de a noastră nu şi-a întrerupt relaţiile comerciale cu Israelul”, s-a felicitat Hakan Fidan într-o sesiune extraordinară conasacrată Războiului din Fâşia Gaza. Marea întreprindere israeliană de transport maritim ZIM anunţa luni că a primit un aviz de la autorităţile turce portuare prin care era informată că "navele deţinute, gestionate sau exploatate de o entitate cu legături cu Israelul nu vor mai fi autorizate să acosteze în porturile turce".

Relaţiile între Israel şi Turcia, una dintre puţinele ţări cu populaţie majoritar musulmană care recunoaşte Israelul, s-au deteriorat după lansarea Războiului din Fâşia Gaza, declanţat de un atac al mişcării islamiste palestiniene Hamas, la 7 octomrbie 2023, în sudul Israelului.

Redactia Observator Like Observator - Despre oameni, știrile așa cum trebuie să fie. ➜

Întrebarea zilei Vei opta pentru refinanțare cu dobândă fixă, după ce IRCC va trece de 6%? Da Nu

Puteţi urmări ştirile Observator şi pe Google News şi WhatsApp! 📰