Ucraina riscă să rămână în două luni fără bani pentru a-și susține armata

Ucraina riscă să rămână în iunie fără bani pentru a-și finanța apărarea împotriva Rusiei, relatează Bloomberg. Ungaria a blocat împrumutul de 90 de miliarde de euro de la UE, sunt probleme și cu banii de la FMI, iar programul NATO de livrare de arme nu merge confirm aşteptărilor.

În prezent, Kievul mai are bani doar până în luna iunie, potrivit estimărilor unor oficiali ucraineni și din afara țării. Sprijinul aliaților occidentali a fost vital pentru ca Ucraina să rămână în luptă în cei peste patru ani de când a fost invadată de Rusia, aminteşte Bloomberg.

Fondurile destinate Ucrainei sunt afectate de o serie de blocaje: Ungaria s-a opus prin veto unui împrumut de 90 de miliarde de euro din partea Uniunii Europene, există dispute și privind cel mai recent pachet de ajutor al Fondului Monetar Internațional. În plus, sunt dificultăți în inițiativa NATO privind livrările de arme. Toate acestea au redus semnificativ marja de manevră a Ucrainei.

Guvernatorul Băncii Naționale a Ucraineia declarat pentru Bloomberg, la începutul acestei luni, că, în lipsa fondurilor internaționale, Banca Națională ar putea fi nevoită să dea bani direct guvernului, în cel mai rău scenariu. Acești bani ar urma să fie folosiți pentru plata salariilor militarilor și angajaților, precum și pentru finanțarea serviciilor critice.

Dificultățile de finanțare a Ucrainei apar în contextul în care Rusia profită tot mai mult de creșterea prețului la petrol, alimentată de războiul din Iran. Acest conflict consumă şi resursele militare ale SUA, dar și atenția președintelui Donald Trump şi împinge în plan secund eforturile diplomatice pentru un acord de pace.Statele Unite au redus aproape complet ajutorul direct pentru Ucraina, lăsând Europei sarcina de a acoperi costurile pentru arme și sprijin financiar.

Un nou pachet de finanțare din partea Uniunii Europene convenit în decembrie ar fi trebuit să înceapă chiar de luna viitoare, însă acest calendar a fost dat peste cap după ce premierul Ungariei, Viktor Orban, a blocat acordarea împrumuturilor până când Ucraina va relua tranzitul de petrol rusesc pe teritoriul său, prin conducta Drujba.

Ministrul ucrainean al Finanțelor a transmis miercuri că se așteaptă ca fondurile europene să fie deblocate "în perioada următoare". Cu toate astea, soarta împrumutului rămâne incertă cel puțin până la alegerile parlamentare din Ungaria din 12 aprilie. Orban, considerat cel mai pro-rus lider european, riscă să piardă puterea după 16 ani. Președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, a catalogat tactica Ungariei drept șantaj.

Într-un mesaj publicat pe Telegram, el a spus că Ucraina speră "la o alternativă care să permită accesul la aceste fonduri", avertizând că, în caz contrar, armata va fi subfinanțată. El a precizat că lipsa banilor ar afecta producția de drone și achiziția de sisteme de apărare antiaeriană, esențiale în efortul de război.

Președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, a dat asigurări Kievului că UE va acorda împrumutul "într-un fel sau altul", însă deocamdată nu există semne concrete în acest sens. Orban și-a construit întreaga campanie electorală pe critici la adresa Ucrainei. Chiar dacă Orban ar pierde alegerile, premierul slovac Robert Fico a avertizat că el ar putea menține veto-ul.

Blocajul riscă să complice și negocierile pentru alte 30 de miliarde de euro destinate Ucrainei, pe care UE spera să le obțină de la alte state, inclusiv din G7, în cadrul reuniunii FMI de la Washington din aprilie. Totodată, Kievul are dificultăți în respectarea condițiilor din noul program de împrumut de 8,1 miliarde de dolari aprobat de FMI luna trecută, pe fondul tensiunilor politice interne dintre Zelenski și Parlament. Legislativul nu a adoptat încă modificările fiscale cerute de FMI pentru deblocarea restului de bani, după acordarea unei tranşe de 1,5 miliarde de dolari.

Deși Ucraina are termen până în iunie pentru a implementa reformele, timpul este limitat. Reprezentanții FMI au discutat recent cu parlamentarii ucraineni pentru a evalua șansele de adoptare a acestor măsuri. Situația este complicată și de reticența unor aliați NATO de a contribui la programul de achiziție de armament american (PURL). Ambasadoarea Ucrainei la NATO, Aliona Getmanchuk, a declarat că doar câteva țări suportă cea mai mare parte a costurilor, iar solicitările repetate de ajutor devin tot mai dificile.

Kievul estimează că are nevoie de 15 miliarde de dolari pentru achiziția de arme americane în acest an. În total, Ucraina are nevoie de aproximativ 52 de miliarde de dolari ajutor extern în 2026, potrivit Kievului. Dacă blocajul financiar continuă, încă din aprilie Ucraina s-ar putea confrunta cu "o tragedie financiară", a avertizat Danilo Hetmanțev, șeful comisiei parlamentare de finanțe, într-un interviu acordat luna trecută pentru Forbes Ucraina

Georgiana Dulgheru

