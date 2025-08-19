Antena Meniu Search
Un microfon uitat deschis l-a "prins" pe Trump spunându-i lui Macron că Putin "vrea să-i facă o favoare"

Înaintea reuniunii cu liderii europeni şi preşedintele ucrainean Volodimir Zelenski, preşedintele Donald Trump a fost surprins de un microfon uitat deschis spunându-i preşedintelui Franţei, Emmanuel Macron, că liderul de la Kremlin vrea să ajungă la o soluţie pentru războiul din Ucraina ca o favoare făcută lui personal, relatează CNN, citat de news.ro.

19.08.2025
"Cred că vrea să facă o înţelegere", i-a şoptit Trump preşedintelui francez Emmanuel Macron în East Room. "Cred că vrea să facă o înţelegere pentru mine, înţelegi? Oricât de nebunesc ar suna", spune Trump despre Vladimir Putin, pe care săptămâna trecută l-a primit cu covor roşu în Alaska.

Preşedintele SUA este auzit, de asemenea, vorbind despre organizarea unei întâlniri trilaterale cu Putin şi preşedintele ucrainean Volodimir Zelenski, despre care Trump a declarat public că crede că va avea loc.

