Ungaria: Bruxellesul finanţează Ucraina "în loc să rezolve problemele UE"

Ministrul ungar al afacerilor externe şi comerţului, Peter Szijjarto a apreciat, miercuri, la Budapesta, că următorul buget pe şapte ani al Uniunii Europene "se referă în primul rând la menţinerea armatei şi a statului ucrainean, mai curând decât să se concentreze pe provocările Uniunii Europene". Declaraţia a fost făcută înaintea summitului informal al UE la Copenhaga, scrie MTI, citat de Agerpres.

de Redactia Observator

la 01.10.2025 , 15:22
Ministrul ungar al Afacerilor Externe, Peter Szijjarto, participă la Adunarea Generală a Naţiunilor Unite, la New York. 24 septembrie 2025 - ProfiMedia

Peter Szijjarto a subliniat, citat într-un comunicat al ministerului său, că "securitatea şi economia UE s-au deteriorat semnificativ din cauza deciziilor proaste de la Bruxelles".

"Bruxellesul se pregăteşte de război şi încearcă să-i facă pe europeni, între care şi pe unguri, să plătească pentru asta (...). Acest buget este practic un buget al Ucrainei", a spus ministrul ungar.

Szijjarto acuză că UE vrea să trimită banii europenilor Ucrainei

UE ar trebui mai degrabă să rezolve situaţia creată pe fondul competitivităţii sale deficitare, să creeze securitate energetică şi să pună noi baze pentru creşterea economică europeană, a afirmat el. "În schimb (...) Comisia Europeană vrea să trimită banii europenilor, printre care şi ai ungurilor, în Ucraina, pentru a-i cheltui pe statul şi armata ucrainene", potrivit lui Szijjarto.

"Noi vrem pace în Europa, în timp ce Bruxellesul vrea război. Dacă nu va există o schimbare patriotică, putem conta pe politici pro-război, pro-migraţie şi pro-gender din partea Bruxellesului. Noi nu vrem război, migraţie sau nebunia legată de gen şi nu vrem ca banii ungurilor să fie trimişi în Ucraina", a insistat ministrul ungar de externe.

