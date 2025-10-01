Ungaria: Bruxellesul finanţează Ucraina "în loc să rezolve problemele UE"

Ministrul ungar al afacerilor externe şi comerţului, Peter Szijjarto a apreciat, miercuri, la Budapesta, că următorul buget pe şapte ani al Uniunii Europene "se referă în primul rând la menţinerea armatei şi a statului ucrainean, mai curând decât să se concentreze pe provocările Uniunii Europene". Declaraţia a fost făcută înaintea summitului informal al UE la Copenhaga, scrie MTI, citat de Agerpres.

Peter Szijjarto a subliniat, citat într-un comunicat al ministerului său, că "securitatea şi economia UE s-au deteriorat semnificativ din cauza deciziilor proaste de la Bruxelles".

"Bruxellesul se pregăteşte de război şi încearcă să-i facă pe europeni, între care şi pe unguri, să plătească pentru asta (...). Acest buget este practic un buget al Ucrainei", a spus ministrul ungar.

UE ar trebui mai degrabă să rezolve situaţia creată pe fondul competitivităţii sale deficitare, să creeze securitate energetică şi să pună noi baze pentru creşterea economică europeană, a afirmat el. "În schimb (...) Comisia Europeană vrea să trimită banii europenilor, printre care şi ai ungurilor, în Ucraina, pentru a-i cheltui pe statul şi armata ucrainene", potrivit lui Szijjarto.

"Noi vrem pace în Europa, în timp ce Bruxellesul vrea război. Dacă nu va există o schimbare patriotică, putem conta pe politici pro-război, pro-migraţie şi pro-gender din partea Bruxellesului. Noi nu vrem război, migraţie sau nebunia legată de gen şi nu vrem ca banii ungurilor să fie trimişi în Ucraina", a insistat ministrul ungar de externe.

