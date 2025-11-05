Victoria lui Mamdani, ironizată pe coperta tabloidului The New York Post: "Big Apple" devine "Red Apple"

La scurt timp după încheierea alegerilor din New York, câştigate de democratul socialist Zohran Mamdani, tabloidul The New York Post a lansat ediţia de astăzi cu o copertă care îl ironizează pe câştigătorul musulman. "The Big Apple" a devenit, astfel, "The Red Apple", făcând aluzie la eticheta de "comunist" pe care Trump i-a atribuit-o lui Mamdani.

"După o campanie care a promis taxe mari, chestii gratis, detestarea Israelului şi atmosferă, Zohran Mamdani a mers glonţ către victorie aseară şi va deveni al 111-lea primar al oraşului New York" se arată pe coperta tabloidului The New York Post.

"The Big Apple", aşa cum este supranumit oraşul New York, a devenit "The Red Apple", făcând aluzie la pornirile socialiste (etichetate ca fiind comuniste de către Donald Trump) ale câştiătorului alegerilor.

Ilustraţia de pe copertă aduce aminte de vechile afişe sovietice, iar un Mamdani zâmbitor este înfăţişat îmbrăcat în roşu, ridicând victorios la cer secera şi ciocanul.

Mamdani, candidatul Partidului Democrat, a obținut, potrivit The New York Post, 50,4% din voturi, față de 42% pentru candidatul independent Andrew Cuomo, la ora 00:00, cu aproape 98% din secțiile de votare raportate, a anunțat Comisia Electorală a orașului. Candidatul republican Curtis Sliwa s-a clasat pe locul al treilea, cu un minim istoric de 7,1%.

Mamdani, născut în Uganda, va deveni primul primar musulman, primul sud-asiatic și primul socialist al metropolei New York, precum și unul dintre cei mai tineri.

"Prieteni, am răsturnat o dinastie politică", a declarat câștigătorului alegerilor în discursul său de 20 de minute.

