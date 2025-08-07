Viitorul Ucrainei ar putea fi decis chiar săptămâna viitoare, când Donald Trump şi Vladimir Putin s-ar putea întâlni faţă în faţă. Kremlinul a refuzat tăios, însă, cererea preşedintelui Zelenski de a participa la discuţii.

Întâlnirea dintre cei doi lideri a fost negociată de emisarul preşedintelui american, Steve Witkoff, în timpul vizitei la Moscova. Locul deja stabilit va fi anunţat în scurt timp, iar analiştii cred că discuţia decisivă ar putea avea loc la Istanbul, în Emiratele Arabe sau în Arabia Saudită.

"Există o şansă foarte mare să ne apropiem de capătul drumului. Purtăm discuții foarte serioase chiar acum despre ieșirea armatei ruse din Ucraina" a declarat preşedintele american Donald Trump.

Vladimir Putin pune condiţii speciale pentru întâlnire - să nu participe Volodimir Zelenski.

"Am spus în repetate rânduri că nu am nimic împotriva acestei oportunități, dar ar trebui create anumite condiții pentru aceasta” a declarat liderul rus Vladimir Putin.

Trump impune taxe vamale mai mari Rusiei şi ţărilor care colaborează cu ea

Un site de ştiri din Polonia anunţă că Donald Trump ar fi oferit Moscovei ridicarea sancţiunilor şi un armistiţiu de 50 de ani în care şi Rusia să păstreze teritoriile ocupate în Ucraina - 20% din suprafaţa ţării.

"Ca să ajungem la un acord vor fi necesare concesii. Concesii din partea ruşilor şi concesii din partea ucrainenilor, bineînţeles. Iar aceste concesii nu sunt uşor de făcut, trebuie să convingi poporul din ţara ta" a declarat Marco Rubio, secretarul de stat al SUA.

Totul s-a schimbat după ce Trump a trecut la sancţiuni. De vineri, va impune Moscovei taxe vamale suplimentare. Iar India, care cumpără cantităţi mari de petrol din Rusia va fi penalizată cu 50% la exporturile în Statele Unite.

"Se pare că Rusia este acum mai înclinată să accepte un armistițiu. Presiunea asupra lor funcționează" au fost cuvintele liderului ucrainean Volodimir Zelenski.

Pentru Trump, o ocazie să-şi demonstreze abilităţile de negociator

Pentru Trump, summitul este ocazia perfectă să demonstreze că numai el poate opri războiul din Ucraina, în timp ce Putin are şansa să obţină retragerea din Ucraina în condiţiile lui sau măcar să tragă de timp.

Reporter: Sunteţi încrezător că nu face asta şi acum?

Donald Trump: Nu pot răspunde la întrebare încă. Vă spun peste câteva săptămâni, poate mai repede. Dar am progresat mult.

La Kiev, un nou sondaj de opinie arată că 7 din 10 ucraineni îşi doresc încheierea războiului pe cale diplomatică.

