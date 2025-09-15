Un tânăr fără adăpost i-a cerut mâncare unui străin. Reacţia i-a schimbat viaţa pentru totdeauna

Din " băiatul gunoaielor " din Kampala, Uganda, Peter Mutabazi a ajuns unul dintre cei mai cunoscuți tați adoptivi din SUA, relatează CNN. A crescut 47 de copii în plasament, a adoptat trei și spune că totul a început cu un străin care i-a pus o simplă întrebare: " Cum te cheamă? "

În 1988, în agitația unei piețe din Kampala, un puști de 15 ani se pregătea să fure de la un bărbat necunoscut. Era desculț, flămând și trăia pe străzi de cinci ani. Nu visa la viitor, ci visa doar să mănânce. Furtul nu a reuşit, însă, în loc să îl certe sau să îl alunge, bărbatul i-a pus o singură întrebare: "Cum te cheamă"? Acea întrebare i-a schimbat viața pentru totdeauna.

Astăzi, Peter Mutabazi trăiește în Charlotte, Carolina de Nord, într-o casă spațioasă, cu o curte perfect aranjată și doi câini de rasă. Este unul dintre cei mai cunoscuți tați adoptivi din Statele Unite, cu 47 de copii crescuți în sistemul de plasament și trei adoptați definitiv.

"Băiatul gunoaielor"

Copilăria lui Peter a fost marcată de sărăcie și abuz. Crescut într-un sat la granița cu Rwanda, a fugit de acasă la 10 ani, de teamă că tatăl său îl va ucide. A ajuns pe străzile din Kampala, unde a supraviețuit din mici furturi și cerșetorie.

Își spunea "băiatul gunoaielor" pentru că locuia lângă o groapă de gunoi şi nu visa la nimic mai bun:

"Când trăiești în gunoi și oamenii te tratează ca pe un gunoi, e greu să nu ajungi să crezi că asta e valoarea ta."

Bărbatul din piață era Jacques Masiko, director pentru organizația umanitară Compassion International. El i-a oferit mai întâi mâncare și, mai apoi, primele șanse. Masiko l-a întrebat dacă vrea să meargă la școală, la biserică și, în cele din urmă, să locuiască în casa familiei sale.

Mutabazi povestește că i-a fost totuşi, destul dee greu să accepte: "Bunătatea era periculoasă pentru mine. Mi-era frică să sper, pentru că speranța însemna să te minți singur".

Drumul de pe străzi în universitate

Cu ajutorul lui Masiko, Peter a mers la școală, a terminat facultatea în Uganda și a obținut o bursă în Marea Britanie, unde a studiat managementul crizelor.

În 2002 a ajuns în Statele Unite, unde a devenit avocat pentru drepturile copiilor și, mai târziu, tată adoptiv. Astăzi are peste 870.000 de urmăritori pe Instagram, a scris două cărți și este invitat frecvent în emisiuni de televiziune.

Masiko are acum 77 de ani și se luptă cu cancerul de prostată, dar urmărește cu mândrie parcursul lui Mutabazi. "Îmi dă o bucurie enormă să știu că munca mea nu a fost în zadar", spune Masiko. Cei doi au rămas apropiați, iar Mutabazi spune că Masiko este eroul și modelul său. "Întreaga mea viață se sprijină pe o bunătate nemeritată. Jacques este omul care m-a învățat să visez."

"Am devenit ca tatăl pe care mi l-am ales"

Astăzi, Mutabazi crește copii din toate mediile, mulți dintre ei caucazieni, blonzi, și vrea să le arate că trecutul nu îți definește viitorul.

"Îmi era frică să devin ca tatăl meu biologic", scrie în memoriile sale. "Și, într-un fel, am devenit, dar am devenit ca tatăl pe care mi l-am ales".

