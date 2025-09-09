Antena Meniu Search
x

Curs valutar

Ţara unde festivităţile de Crăciun vor începe de la 1 octombrie. Preşedintele a dat un decret special

Preşedintele Venezuelei Nicolas Maduro a anunţat luni că va devansa prin decret pentru data de 1 octombrie începutul festivităţilor de Crăciun, o practică obişnuită a lui, informează marţi AFP.

de Redactia Observator

la 09.09.2025 , 10:25
decoraţiuni de Crăciun Ţara unde festivităţile de Crăciun vor începe de la 1 octombrie - Shutterstock

"Vom aplica formula din alţi ani care a făcut mult bine economiei, culturii, bucuriei, fericirii (...) Crăciunul în Venezuela începe la 1 octombrie", a declarat Maduro în timpul programului său săptămânal televizat.

Nu este pentru prima dată când şeful statului socialist anunţă o astfel de decizie. Şi anul trecut el a devansat începutul festivităţilor de Crăciun pentru data de 1 octombrie, în plină criză politică legată de contestata sa realegere. El a mai devansat Crăciunul pentru lunile octombrie sau noiembrie în 2019, 2020 şi 2023.

Anul acesta, Maduro a declarat că apără "dreptul la fericire" al venezuelenilor, într-un moment în care SUA au desfăşurat nave de război în apropiere de apele teritoriale ale ţării în ceea ce administraţia preşedintelui american Donald Trump prezintă drept operaţiune antidrog. La rândul său, Caracasul vede în aceasta o tentativă de a răsturna regimul Maduro, relatează Agerpres.

Articolul continuă după reclamă

"Încă o dată, anul acesta Crăciunul începe la 1 octombrie cu bucurie, comerţ, activitate, cultură, cântece de Crăciun", dansuri şi mâncăruri tradiţionale, a afirmat preşedintele venezuelean.

Redactia Observator
Redactia Observator Like

Observator  - Despre oameni, știrile așa cum trebuie să fie.

craciun venezuela
Înapoi la Homepage
Ce bea în fiecare zi femeia celebră de 76 de ani care arată ca o adolescentă. Dieta surprinzătoare
Ce bea în fiecare zi femeia celebră de 76 de ani care arată ca o adolescentă. Dieta surprinzătoare
Mesaje creștine la Nașterea Maicii Domnului. Cele mai frumoase felicitări cu urări pentru sărbătoriții zilei de pe 8 septembrie
Mesaje creștine la Nașterea Maicii Domnului. Cele mai frumoase felicitări cu urări pentru sărbătoriții zilei de pe 8 septembrie
Cu câți bani s-a ales, de fapt, Carlos Alcaraz după câștigarea US Open 2025. Aproape 2 milioane de dolari s-au dus pe impozit
Cu câți bani s-a ales, de fapt, Carlos Alcaraz după câștigarea US Open 2025. Aproape 2 milioane de dolari s-au dus pe impozit
Comentarii


Întrebarea zilei
Credeți că mâncarea gătită acasă va fi înlocuită de livrările rapide?
Observator » Inedit » Ţara unde festivităţile de Crăciun vor începe de la 1 octombrie. Preşedintele a dat un decret special