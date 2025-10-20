Abrudean, despre organizarea alegerilor în Capitală pe 7 decembrie: Decizia se va lua la nivelul coaliţiei

Preşedintele Senatului, Mircea Abrudean, a declarat, luni, că data de 7 decembrie pentru alegerile la Primăria Capitalei ar fi "foarte potrivită pentru a închide acest subiect extrem de important". El a menţionat, de asemenea, că în coaliţie nu a fost încă luată o decizie oficială, scrie Agerpres.

"Înțeleg că există această discuție, în ședința coaliției s-a luat în analiză această dată (7 decembrie - n.r.), nu a fost o decizie oficială pe această dată, dar, așa cum am spus în repetate rânduri de aici și așa cum și PNL s-a exprimat, ne dorim ca alegerile în Capitală să aibă loc cât mai repede și atunci, din acest punct de vedere, mi s-ar părea o dată foarte potrivită pentru a închide acest subiect extrem de important, pentru că e vorba de primarul Capitalei, al doilea cel mai ales om din România, și e normal ca bucureștenii să-și aleagă primarul cât mai rapid", a spus Abrudean, întrebat în legătură cu data vehiculată pentru alegerile pe Capitală.

Întrebat dacă partidele din coaliție vor avea candidați separați, Mircea Abrudean a precizat că o decizie politică se va lua în coaliție.

O decizie politică rămâne să fie luată la nivelul coaliţiei

"Vom vedea, o decizie politică se va lua la nivelul coaliției și la nivelul fiecărui partid. Cred că așa cum arată lucrurile în acest moment ne îndreptăm spre acest scenariu, cu candidaturi separate, dar repet - lucrurile se vor clarifica în perioada imediat următoare. Important este să avem data validată, respectiv hotărârea de Guvern pentru data de 7 decembrie, dacă rămâne această dată, iar de acolo sigur că e treaba partidelor să-și desemneze candidații și a coaliției să agreeze formula prin care se va merge", a arătat Abrudean.

Întrebat în legătură cu posibilii candidați ai PNL - Ciprian Ciucu, Stelian Bujduveanu sau Ilie Bolojan, Mircea Abrudean a spus că "va decide partidul".

"Nu este o discuție pe care o putem avea în acest moment, e o decizie politică și vom vedea la acel moment. Haideți să avem prima data și, după aceea, vom avea și candidați", a replicat Abrudean.

Abrudean: Cred că vom găsi soluții pentru a avea o campanie normală

Chestionat în legătură cu datoriile PNL și faptul că acum se prefigurează o nouă campanie electorală, Mircea Abrudean a răspuns: "Vom vedea cât de dificil va fi".

"Cu siguranță nu este o situație ușoară, cred că nu doar pentru PNL, în general pentru toată lumea, dar eu cred că vom găsi soluții pentru a avea o campanie normală pentru candidatul pe care probabil că îl vom avea", a adăugat președintele Senatului.

Vineri, premierul Ilie Bolojan a anunțat că va susține în coaliție organizarea alegerilor la Primăria Capitalei în ultima duminică din noiembrie sau în prima duminică din decembrie.

Bolojan a spus că PSD a ridicat condiția ca fiecare partid să aibă candidat propriu și nu vede nicio problemă în a respecta acest lucru, chiar dacă nu a fost discutat în protocolul inițial al coaliției.

