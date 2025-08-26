Nu avem garanții că vom reintra prea curând în Visa Waiver. Chiar dacă negocierile au fost reluate, mai avem de aşteptat până când vom călători fără viză în America. Este anunţul ambasadorului României la Washington în faţa preşedintelui Nicuşor Dan, la întâlnirea diplomaţilor de la Palatul Cotroceni. Şeful statului a anunţat că România continuă sprijinul pentru Ucraina şi consolidează parteneriatul strategic cu America.

Nicuşor Dan a trasat azi principalele direcţii ale politicii externe, în faţa diplomaţilor reuniţi la Palatul Cotroceni.

"Apartenența la Uniunea Europeană, apartenența la NATO, Parteneriatul Strategic cu Statele Unite, respectul pentru dreptul internațional acestea sunt lucruri pe care nu le vom schimba. Parteneriatul Strategic cu Statele Unite trebuie consolidat, în special pe zona de securitate și pe zona economică, pe care, în opinia mea, nu am fructificat-o suficient", spune Nicuşor Dan, preşedintele României.

România va ajuta în continuare Ucraina să reziste în faţa invaziei ruse, confirmă şeful statului. Ministrul Apararii de la Kiev a anuntat că ţara noastră a livrat 22 de pachete de ajutor militar de la începutul războiului, iar pachetul cu nr. 23 este pe drum.

"Trebuie să investim în apărare Republica Moldova trebuie să rămână o prioritate. Și sunt optimist că cetățenii Republicii Moldova vor continua direcția europeană", spune Nicuşor Dan, preşedintele României.

Tot azi, ambasadorul României în Statele Unite a anunţat reluarea negocierilor pentru programul Visa Waiver. Dar românii mai au de aşteptat până vor călători fără viză peste Ocean.

"Lucrăm acum cu Departamentul pentru Securitate Internă (DHS) şi cu alte agenţii de aplicare a legii în Statele Unite. Evident, nu există nicio garanţie că Romania va intra în program cât de curând, dar credem că avem o şansă foarte bună şi un dialog foarte bun cu Casa Albă şi Departamentul de Stat", spune Andrei Muraru, ambasadorul României în SUA.

În luna mai, Administratia Trump a blocat accesul României în program. Asta, desi ţara noastră primise undă verde la începutul anului, spre finalul mandatului lui Joe Biden la Casa Albă.

