După o lună de negocieri tensionate, avem în sfârşit un acord politic pe măsurile de austeritate. Vorbim despre al doilea pachet de măsuri, pe care Guvernul Bolojan îsi va asuma răspunderea în faţa Parlamentului. Preşedintele Nicuşor Dan s-a implicat şi el în discuţii, el a discutat la Guvern cu liderii Coaliţiei de guvernare.

Măsurile din al doilea pachet de austeritate au fost agreate în proporție de 99% după negocierile de ieri din coaliția de guvernare. Astăzi și mâine se vor face ultimele reglaje la proiectul de lege.

Practic, va fi definitivat acest proiect de lege după discuții în grupurile tehnice ale coaliției de guvernare, urmând ca vineri să avem ședința de guvern în care va fi adoptat proiectul de lege și cel mai probabil la începutul săptămânii viitoare, luni, să vedem și momentul în care guvernul condus de Ilie Bolojan își va asuma răspunderea în fața Parlamentului în ceea ce privește acest al doilea pachet de măsuri de austeritate.

Reamintim principalele măsuri incluse în acest pachet: majorarea impozitului pe proprietate cu până la 70% față de valoarea actuală, de asemenea reforma administrației locale cu peste 40 de mii de posturi care vor fi desfințate la nivel local, reforma companiilor de stat prin reducerea numărului de membri în consiliile de administrație și tăierea indemnizațiilor pentru membrii consiliilor de administrație. Însă există o mențiune aici, după negocierile purtate la vârful coaliției de guvernare, această măsură se va aplica doar în companiile de stat unde nu s-a făcut deja selecția pentru consiliile de administrație și acolo unde selecția este în desfășurare, de asemenea nu se va aplica această măsură.

Vor mai fi în pachetul 2 și noi măsuri fiscale pentru firmele mici din România și pentru companiile multinaționale, însă nu va face parte din acest al doilea pachet de austeritate măsura de a interzice cumulul pensiei cu salariul în ceea ce privește angajații statului.

Cumulul pensie - salariu nu intră în Pachetul II de austeritate

Sunt aproape 10.000 de angajați ai statului care în prezent cumulează pensia cu salariul, interzicerea acestui cumul nu va fi inclusă în al doilea pachet de austeritate. Negocierile au fost complicate, au durat aproape o lună, vă reamintesc, Partidul Social-Democrat a lipsit aproape o lună de la ședințele coaliției de guvernare și președintele Nicușor Dan s-a implicat în aceste negocieri, a mers ieri la Palatul Victoria pentru prima oară în mandatul de șef al statului, a avut o discuție, spun surse Observator, cu premierul Ilie Bolojan și cu liderul PSD Sorin Grindeanu.

Pensiile magistraților, reformă mai relaxată

Surse Observator spun că șeful statului a cerut măsuri mai relaxate, măsuri ceva mai blânde în ceea ce privește reforma pensiilor speciale pentru magistrați, o măsură care va fi inclusă în acest al doilea pachet de austeritate, însă se discută acum să existe ceva modificări la această reformă care va afecta pensiile magistraților, ar putea să crească perioada de tranziție pentru pensionarea magistraților, ei să ajungă la o vârstă de pensionare de 65 de ani, însă acest lucru să se întâmple etapizat în decurs de 15 ani, iar valoarea pensiei să fie schimbată de la 70% din salariul net la 75% din salariul net.

Este o propunere, un scenariu de lucru pe care se discută în prezent în coaliția de guvernare. Urmează să vedem și forma finală pe care guvernul condus de Ilie Bolojan își va asuma răspunderea în fața Parlamentului săptămâna viitoare.

