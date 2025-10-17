Bolojan: Blocul explodat în Rahova o să fie demolat cel mai probabil. Nu va mai putea fi reabilitat

Premierul Ilie Bolojan a anunţat vineri că blocul de pe Strada Vicina nr. 3, din Sectorul 5 al Capitalei, afectat de explozie nu va mai putea fi reabilitat şi va trebui demolat. Trei persoane au decedat și 13 au fost rănite în urma deflagraţiei cauzate cel mai probabil deo scurgere de gaze.

Şeful Guvernului a anunţat că blocul afectat de explozie nu va mai putea fi reabilitat şi va trebui demolat. Trei etaje ale unui bloc cu 8 nivele, în formă de U, au fost afectate de deflagraţie care s-a produs la ora 09:07. Mai multe apartamente sunt distruse complet. Distrigaz susţine că a oprit ieri gazul şi că a ajuns azi la fața locului în momentul exploziei când a constatat că sigiliul era rupt. ANRE a anunţat control la Distrigaz. Anterior şi Raed Arafat, şeful Departamentului pentru Situaţii Urgenţă (DSU), a declarat că blocul este "cu risc de colaps". Acesta a făcut un apel către cetăţeni să nu încerce să intre în clădire.

"Din păcate, am avut în această dimineaţă această tragedie şi îmi exprim compasiunea pentru familiile celor decedaţi, pentru cei răniţi, pentru toţi locuitorii acelui bloc pentru că le-a fost dată peste cap, practic, viaţa, de acea explozie. Înţeleg că sunt trei decedaţi şi sunt doi într-o stare destul de gravă, iar doi, din păcate, sunt cu arsuri destul de serioase, şi mi-a comunicat ministrul Sănătăţii că au convenit să fie transferaţi în străinătate. Celelalte cazuri sunt într-o stare stabilă. Dar, din păcate, această tragedie a generat acest număr de victime şi afectarea structurii de rezistenţă a blocului şi, din primele estimări ale Inspecţiei de Stat în Construcţii, foarte probabil acest bloc nu va mai putea fi reabilitat şi va trebui demolat", a spus Ilie Bolojan, la Radio România Actualităţi.

Doi dintre răniţii în urma exploziei care a avut loc vineri dimineaţă într-un bloc din Sectorul 5, care prezintă arsuri grave, urmează să fie transportaţi pentru tratament în spitale din străinătate, a precizat premierul Ilie Bolojan.

