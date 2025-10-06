Cine este Diana Pungă, numită de Nicuşor Dan consilier prezidențial în relația cu societatea civilă

Nicuşor Dan, preşedintele României, a prezentat, luni, noua echipă de consilieri prezidenţiali şi de stat din cadrul Administraţiei Prezidenţiale.

Printre noii consilieri se regăseşte şi Diana Pungă, aceasta fiind desemnată consilier prezidențial în relația cu societatea civilă al președintelui Nicușor Dan.

Diana Pungă, fost city manager al Municipiului București între 2021 și 2024, a fost numită consilier de stat pentru relația cu societatea civilă în cadrul Administrației Prezidențiale, începând cu 1 noiembrie 2025.

În perioada în care a ocupat funcția de city manager, Diana Pungă a coordonat direcții importante din Primăria Capitalei, precum Cultură, Comunicare, Resurse Umane, precum și instituții aflate în subordinea municipalității, printre care ARCUB, ASPA și DGASMB.

Anterior, a fost șefă de cabinet a lui Nicușor Dan, în perioada în care acesta era deputat. De asemenea, a fost membră a Uniunii Salvați Bucureștiul (USB), partid fondat de Nicușor Dan.

În iulie 2024, Diana Pungă și-a dat demisia din funcția de city manager al Capitalei, iar plecarea a fost oficializată la 1 august 2024. Potrivit primarului general Nicușor Dan, aceasta a plecat din funcție din cauza unor dificultăți în colaborarea cu mai multe instituții, precum Prefectura, ANFP sau Inspectoratul.

În prezent, Diana Pungă se află în proces de formare a unei echipe pentru a sprijini relația Administrației Prezidențiale cu societatea civilă. Această numire face parte dintr-o serie de schimbări în echipa prezidențială, care include și alți foști colaboratori ai lui Nicușor Dan.

