Nicuşor Dan, preşedintele României, a prezentat, luni, noua echipă de consilieri prezidenţiali şi de stat din cadrul Administraţiei Prezidenţiale.

Cine este Ştefania Simion, numită de Nicuşor Dan consilier pe probleme de mediu - Facebook - Ştefania Simion

Printre noii consilieri se regăseşte şi Ştefania Simion, aceasta fiind desemnată consilier pe probleme de mediu al președintelui Nicușor Dan. Numirea este valabilă din 6 octombrie 2025.

Înainte de această funcţie, a condus Administraţia Parcului Natural Văcărești, unde a fost director din 2022. A lucrat anterior în Primăria Capitalei ca și consilier pe mediu și juridic în mandatul lui Nicușor Dan.

Cariera ei este legată de mai multe organizații de mediu. A fost consilier juridic la Asociația „Salvați Bucureștiul”, apoi coordonator juridic la Alburnus Maior, organizație cunoscută pentru implicarea în protejarea zonei Roșia Montană. A colaborat și cu Mining Watch România. Este avocat în Baroul București din 2017.

În perioada în care a condus Parcul Văcărești, una dintre deciziile care au atras atenţia a fost demontarea foișoarelor din perimetru, măsură justificată prin probleme de siguranță.

Conform declarației de avere, Ştefania Simion deține două apartamente în Bucureşti şi unul în Cluj. Are un credit bancar de 38.200 de lei, contractat în 2023 şi scadent în 2028.

Numirea ei survine pe fondul unei colaborări vechi cu președintele Nicuşor Dan în zona civic-administrativă.

