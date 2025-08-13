Românii care îşi comandă produse din afara Uniunii Europene, de pe platforme online precum Shein, Temu sau Ali-Express, vor plăti o taxă de 25 lei pentru fiecare colet, dacă acesta costă mai puţin de 150 de euro. Măsura va fi inclusă în al doilea Pachet fiscal, pregătit de Guvernul Bolojan, care vizează atât sectorul privat, cât şi bugetarii. Multinationalele vor fi taxate diferit, iar firmele mici vor fi obligate să facă tranzacţii bancare. În plus, Guvernul pregăteste restructurări în administratia centrală si locală. Peste 40.000 de bugetari ar putea fi concediaţi în această toamnă.

Din taxa pe colet, Guvernul speră să adune 1,3 miliarde de lei la bugetul de stat. "În România, aceste fluxuri au crescut de la câteva mii de colete pe zi, 3-4000 de colete pe zi la 225.000 de colete pe zi astăzi. Vorbim și de riscuri în privința contrafacerii și a verificării acestor colete", a declarat Alexandru Nazare, ministrul Finanţelor. "E normal să fie taxate coletele mai mici de o anumită sumă. Companiile din China speculau o portiță a UE pentru a vinde fără a plăti taxele. Și calitatea bunurilor care veneau în acele colete mi se pare îndoielnică", a declarat Adrian Codîrlaşu, analist economic.

Peste 40.000 de posturi din sectorul administraţiei locale vor dispărea

Inspectorii ANAF, angajatii din Vămi şi cei de la Oficiul National pentru Jocurile de Noroc vor fi dotati cu bodycam-uri şi vor înregistra toate controalele. În plus, angajatii din aceste institutii vor da teste de integritate care vor deveni obligatorii. "Avem nevoie să instituim această măsură pentru a acționa când avem persoane suspecte sau suspectate de diverse activități frauduloase în oricare din aceste instituții, mai ales în zona de control", a declarat Alexandru Nazare, ministrul Finanţelor. Firmele din România sunt vizate si ele de noile măsuri fiscale. De la 1 ianuarie, capitalul social minim pentru o Societate cu Răspundere Limitată va creşte la 8.000 lei, de la 1 leu necesar în prezent. Firmele active vor avea 2 ani la dispozitie pentru a se adapta noilor cerinţe impuse de Guvern..

În plus, toate firmele vor fi obligate să îşi deschidă un cont bancar. Asta după ce Finantele au descoperit că aproape 700.000 de societati lucrează doar cu cash, iar datoriile lor se ridică la peste 1,7 miliarde de lei. "Asta ne duce cu gândul în special la evaziune fiscală. Cum plătim cu cardul unei companii care nu are nici măcar cont bancar?", a declarat Adrian Codîrlaşu, analist economic. Guvernul pregăteste, în paralel, o reducere drastică a cheltuielilor în administratia centrală si locală. Premierul a negociat azi cu sefii din aproape 40 de institutii aflate in subordinea Guvernului. Printre acestea se află Regia Patrimoniului de Stat, companii precum TransGaz si TransElectrica, Administratia Rezervelor de Stat, Agentia pentru Resurse Minerale si Autoritatea Națională de Management în Sănătate. Toate vor fi vizate de restructurari.

Surse Observator spun că 20% din posturile ocupate în instituțiile și autoritățile din subordinea Guvernului vor fi desființate. Premierul Ilie Bolojan i-a anunțat azi pe șefii acestor instituții că va impune grile de salarizare și indicatori de performanță. Același procent de 20% se va aplica și pentru autoritățile locale, acolo unde ar urma să dispară peste 40.000 de posturi, cu o economie de 2 miliarde de lei în fiecare an. Guvernul va taxa si companiile multinationale care isi exportă profitul prin diverse metode, precum cheltuielile de consultantă, proprietate intelectuală şi dobânzi plătite în interiorul grupului de firme. Dacă aceste cheltuieli depăsesc 3% din cifra de afaceri, atunci companiile multinationale vor fi taxate cu 16% pentru tot ce depăşeşte acest prag.

