Grindeanu: România "dă semnal prost". Am urlat 2 luni vine lupul, vine apocalipsa, cât de rău va fi economic

Liderul interimar al PSD, Sorin Grindeanu, a declarat luni că în acest moment, noi vorbim doar despre lucruri negative şi dăm un semnal prost, care poate fi interpretat greşit, arătând că am urlat de două luni de zile cu vine lupul, vine apocalipsa, şi vine apoi agenţia de rating Fitch şi spune că suntem în aceeaşi situaţie, dar trebuie să ne preocupe şi relansarea economică.

”Eu sunt de acord cu următorul lucru, şi am şi spus treaba asta, sunt de acord cu taxarea multinaţionalelor. Eu sunt de acord cu taxarea externalizării profiturilor din România. Şi din discuţia pe care am avut-o cu ministrul Nazare, e preocupat şi domnia sa de această problemă. Şi mă aştept că aceste lucruri să fie prinse. De asemenea, sunt preocupat să găsim soluţii potrivite, dacă tot vorbim şi de autorităţile locale, ca pe impozitul pe locuinţă, de exemplu, care se va creşte în propunerile pe care le-am văzut în transparenţă, cu 70%, acele taxe trebuie să rămână la autorităţile locale”, a spus Grindeanu, după şedinţa conducerii PSD.

El a precizat că sunt taxe locale care ar trebui să rămână acolo, relatează news.ro.

”De asemenea, când tot vorbim de investiţii, să ştiţi că (..) trebuie să continue investiţiile. În momentul în care ştim o poză, chiar dacă nu e finală, a ceea ce se propune pe rectificare, ştim şi ce înseamnă investiţiile. (..) Suntem într-o situaţie în care avem pe trimestrul 2 o creştere economică. Nu vă supăraţi, dar asta spun datele. Am urlat de două luni de zile cu vine lupul, vine apocalipsa, toată lumea a spus de cât de rău va fi economic. Vine Fitch şi spune că suntem în aceeaşi situaţie, dar trebuie să ne preocupe şi relansarea economică”, a menţionat Grindeanu.

Articolul continuă după reclamă

Potrivit liderului interimar al PSD, ”în acest moment, noi vorbim doar despre lucruri negative, dăm un semnal prost, care poate fi interpretat greşit”.

”Eu sunt de acord cu măsurile pe care prim ministrul le-a propus în pachetul 1. Suntem de acord cu majoritatea propunerilor care fac parte din pachetul 2, cu amendamentele pe care le-am amintit mai devreme, dar mai trebuie să facem ceva în plus. Acest pachet de relansare economică, asta e o chestiune pe care o să o propunem”, a menţionat Grindeanu.

Redactia Observator Like Observator - Despre oameni, știrile așa cum trebuie să fie. ➜

Întrebarea zilei V-aţi cumpărat locuinţă înainte de 35 de ani? Da Nu

Puteţi urmări ştirile Observator şi pe Google News şi WhatsApp! 📰