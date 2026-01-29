Antena Meniu Search
Scenă hilară în Consiliul Local Brăila. Dornic să preia cât mai repede funcţia, un consilier local a scurtat textul jurământului. La 68 de ani, Petrică Costel Popa revine în administrația locală, după ce liberalii aflaţi în faţa lui pe listă au renunțat la mandat.

Popa a fost consilier de mai multe ori, prima dată acum 30 de ani. El a explicat că s-a grăbit să depună jurământul, din cauza unei răceli.

În imagini, se vede cum consilierul grăbeşte jurământul şi nu mai rosteşte toată titulatura funcţiei. 

"Subsemnatul Popa Petrică Costel, consilier la, la, la… jur să respect Constituţia şi legile ţării", a rostit alesul local jurământul de credinţă în şedinţa Consiliului Local Municipal Brăila din 29 ianuarie. 

Petrică Costel Popa susţine că jurământul a fost depus conform procedurii, însă a existat o sincopă la început, pe care o pune pe seama răcelii.

