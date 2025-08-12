Antena Meniu Search
Ministrul Dezvoltării: Mai puţin de 40% dintre români plătesc amenzile. În UE, procentul este de 90%

Referindu-se la varianta condiţionării dreptului de a conduce de plata amenzilor, ministrul Dezvoltării, Cseke Attila a afirmat că în România sub 40% din cei care primesc amenzi de circulaţie le şi plătesc. Asta în timp ce în Uniunea Europeană le achită peste 90% dintre cei amendaţi, scrie News.ro. 

de Redactia Observator

la 12.08.2025 , 13:49
Ministrul Dezvoltării, Cseke Attila. 18 iulie 2025

Cseke Attila a declarat, luni seară, la Antena 3, că nu vrea să ia permisul nimănui, dar că trebuie găsită o formulă juridică care să prevadă că o persoană nu mai poate conduce dacă nu şi-a plătit amenzile.

"Proporţia de conformare la plata amenzilor de circulaţie în statele Uniunii Europene este de peste 90%. În România, acest procent este sub 40%. Este o diferenţă enormă (…) Nu vor fi sancţionaţi cei care respectă astăzi legea. Nici măcar nu vor suferi cei care astăzi respectă legea, dar au încălcat o regulă de circulaţie. Nimeni nu este perfect, dar îşi plătesc amenda. Nu despre ei este vorba. E vorba despre cea mai mare a parte a cetăţenilor care astăzi nu-şi plătesc aceste amenzi de circulaţie. Şi trebuie să ai o măsură de constrângere", a precizat ministrul Cseke Attila.

Amenda de circulaţie apare ca venit la primăria de domiciliu a cetăţeanului

El a explicat că amenzile de circulaţie apar ca venit la primăria de domiciliu a cetăţeanului amendat, iar sumele restante sunt considerate ca debit.

"În momentul în care vine Curtea de Conturi la o primărie în control, întreabă: de ce nu aţi încasat amenda de circulaţie de la cetăţeanul Popescu Ion? Pentru că ar trebui să încasaţi. Dar Popescu Ion nu a plătit amenda. Deci eu trebuie să creez nişte mecanisme prin care această amendă să poată fi încasată. Este un model pe care l-am luat din alte ţări şi vom propune ca, atunci când timp de 90 de zile de la amenda propriu-zisă, nu s-a plătit amenda pentru încălcarea regulii de circulaţie, să se suspende permisul de conducere. Încă o dată, să nu uităm proporţiile. Suntem în urmă, avem mai puţini cetăţeni care se conformează plătind amenda decât cei care nu plătesc", a adăugat ministrul Dezvoltării, Cseke Attila.

