"Nu are rost să mai stau, puteţi să vă gândiţi la alt premier". Bolojan a ameninţat cu demisia - SURSE

Reforma administraţiei locale a fost amânată până pe 15 septembrie. Liderii coaliţiei au avut duminică, 31 august, o şedinţă extraordinară în care ar trebuit aprobată şi această ultimă măsură din Pachetul 2, dar PSD s-a opus.

Tensiuni mari în coaliţie după ce reforma administraţiei locale nu a fost aprobată. Premierul Ilie Bolojan a ameninţat chiar cu demisia după ce liderii PSD s-au opus măsurilor. Potrivit surselor Observator, Ilie Bolojan a spus că nu poate lucra în asemenea condiţii şi ar fi mai bine dacă s-ar alege un alt premier.

"Nu are rost să mai stau în condiţiile acestea. În ipotezele astea, puteţi să vă gândiţi la alt premier", ar fi spus Ilie Bolojan. Conform aceloraşi surse, premierul ar urma să poarte o discuţie cu preşedintele Nicuşor Dan chiar în această seară sau luni, 1 septembrie, cel mai târziu după şedinţa furtunoasă de azi.

