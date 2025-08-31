Antena Meniu Search
x

Curs valutar

"Nu are rost să mai stau, puteţi să vă gândiţi la alt premier". Bolojan a ameninţat cu demisia - SURSE

Reforma administraţiei locale a fost amânată până pe 15 septembrie. Liderii coaliţiei au avut duminică, 31 august, o şedinţă extraordinară în care ar trebuit aprobată şi această ultimă măsură din Pachetul 2, dar PSD s-a opus.

de Redactia Observator

la 31.08.2025 , 21:55
"Nu are rost să mai stau, puteţi să vă gândiţi la alt premier". Bolojan a ameninţat cu demisia - SURSE - "Nu are rost să mai stau, puteţi să vă gândiţi la alt premier". Bolojan a ameninţat cu demisia - SURSE - Hepta

Tensiuni mari în coaliţie după ce reforma administraţiei locale nu a fost aprobată. Premierul Ilie Bolojan a ameninţat chiar cu demisia după ce liderii PSD s-au opus măsurilor. Potrivit surselor Observator, Ilie Bolojan a spus că nu poate lucra în asemenea condiţii şi ar fi mai bine dacă s-ar alege un alt premier.

"Nu are rost să mai stau în condiţiile acestea. În ipotezele astea, puteţi să vă gândiţi la alt premier", ar fi spus Ilie Bolojan. Conform aceloraşi surse, premierul ar urma să poarte o discuţie cu preşedintele Nicuşor Dan chiar în această seară sau luni, 1 septembrie, cel mai târziu după şedinţa furtunoasă de azi.

Redactia Observator
Redactia Observator Like

Observator  - Despre oameni, știrile așa cum trebuie să fie.

ilie bolojan coalitie masuri guvern premier psd nicusor dan
Înapoi la Homepage
Anca Surdu, detalii în premieră despre relaţia cu Denis Alibec. Cum a putut să comenteze declaraţiile lui Gigi Becali
Anca Surdu, detalii în premieră despre relaţia cu Denis Alibec. Cum a putut să comenteze declaraţiile lui Gigi Becali
Ipostazele seducătoare în care s-a pozat fiica lui Ilie Năstase sub duș. Ce reacții a stârnit când a renunțat la sutien
Ipostazele seducătoare în care s-a pozat fiica lui Ilie Năstase sub duș. Ce reacții a stârnit când a renunțat la sutien
Fotbalistul celebru alături de care s-a pozat cumnata lui Cristiano Ronaldo. „Ne-am simțit minunat și ne-am bucurat de o întâlnire emoționantă”
Fotbalistul celebru alături de care s-a pozat cumnata lui Cristiano Ronaldo. „Ne-am simțit minunat și ne-am bucurat de o întâlnire emoționantă”
Comentarii


Întrebarea zilei
Sunteți de acord ca sindicaliștii din învățâmânt să boicoteze începerea școlii pe 8 septembrie?
Observator » Ştiri politice » "Nu are rost să mai stau, puteţi să vă gândiţi la alt premier". Bolojan a ameninţat cu demisia - SURSE