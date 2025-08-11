Antena Meniu Search
PSD, despre eliminarea pensiilor speciale: "E un draft pe care se lucrează"

Preşedintele interimar al PSD, Sorin Grindeanu, a afirmat, luni, că specialiştii partidului şi ministrul Justiţiei "îşi dau tot concursul pentru a putea fi adoptat cât mai repede" proiectul de eliminare a pensiilor speciale. Grindeanu crede că documentul ar putea fi adoptat şi prin asumarea răspunderii, informează news.ro.

de Redactia Observator

la 11.08.2025 , 15:03
PSD, despre eliminarea pensiilor speciale: "E un draft pe care se lucrează" - PSD, despre eliminarea pensiilor speciale: "E un draft pe care se lucrează" - Profimedia

Grindeanu a fost întrebat, luni, despre proiectul de eliminare a pensiilor speciale şi a răspuns: "Este un draft pe care îl ştiţi şi voi şi pe care se lucrează, unde ministrul Justiţiei şi colegii mei îşi dau tot concursul pentru a putea fi adoptat cât mai repede".

Pensiile speciale, una dintre condiţiile puse de PSD pentru a reveni la şedinţele coaliţiei

Întrebat dacă ar trebui angajată răspunderea din partea Guvernului pe acest proiect, liderul interimar al PSD a afirmat: "Poate să fie şi aceasta. Şi nu e pentru prima dată când spun acest lucru. Dacă vorbim de un pachet de eliminare a privilegiilor, mâine poate fi adoptat acest lucrul prin asumarea răspunderii".

Rezolvarea situaţiei pensiilor speciale este una dintre condiţiile puse de PSD pentru a reveni la şedinţele coaliţiei.

