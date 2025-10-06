PSD e de acord cu reducerea cu 10% a angajaților, dar primarii să aleagă între concedieri sau tăieri salariale

PSD anunţă că este de acord cu o reducere cu 10% a numărului de angajați din primării în cadrul reformei administrației centrale și locale. Totuși, vrea ca primarii și șefii de consilii județene să decidă dacă fac concedieri sau reduc cheltuielile de salarizare cu 10%.

Preşedintele interimar al PSD, Sorin Grindeanu, a declarat că, din perspectiva social-democraţilor, Pachetul 3 de măsuri aflat în discuţia coaliţiei ar trebui să conţină pe lângă elemente de reformă privind administraţia locală şi centrală şi partea de relansare economică.

"Pachetul 3 ar trebui să conţină, din perspectiva noastră, administraţia locală, administraţie centrală şi, bineînţeles, ceea ce, mâine, vom transmite partenerilor de coaliţie, propunerile noastre pe relansarea economică. Aşa cum bine ştiţi, şi anunţat de noi de ceva vreme, public, este obligatoriu, din perspectiva noastră, ca pe Pachetul 3, care se referă la administraţia locală, administraţie centrală, să avem şi partea de relansare economică", a afirmat Sorin Grindeanu, luni, la finalul şedinţei Biroului Permanent Naţional al PSD.

În cadrul conferinţei de presă, Lia Olguța Vasilescu, primarul orașului Craiova, a anunțat că mandatul cu care PSD va merge la negocierile din coaliția de guvernare prevede o reducere de 30% din numărul total de posturi, dar nu mai mult de 20% din numărul de posturi ocupate.

Articolul continuă după reclamă

Ea a mai declarat că trebuie să existe autonomie locală și să se ofere posibilitatea primarilor sau președinților de consilii județene să aibă o a doua opțiune: dacă nu pot face concedieri, să reducă cheltuielile de personal cu 10%. Primăriile nu seamănă între ele, a subliniat Vasilescu. De asemenea, a cerut ca reducerile să se aplice și în administrația centrală, nu doar în cea locală: "Măcar 10% reduceri de personal în administrația centrală".

Reforma administrației a fost unul dintre principalele teme de tensiuni în coaliție. Inițial, ar fi trebuit să facă parte din pachetul al doilea de măsuri pentru a reduce cheltuielil la buget, dar pentru că liderii PSD, PNL, USR și UDMR nu ajuns la un consens, discuția a fost amânată. Săptămâna trecută a fost discutată varianta comasării reformei administraţiei locale cu cea din administraţia centrală în Pachetul al treilea de austeritate.

Marius Gîrlaşiu Like Jurnalism înseamnă să publici tot ceea ce alții - de regulă liderii politici - nu vor să fie publicat. Orice altceva înseamnă doar Relații Publice. Nu am spus-o eu, a spus-o marele scriitor britanic George Orwell. ➜

