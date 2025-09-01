PSD îl atacă pe Ilie Bolojan, după ameninţările cu demisia: "Să îşi ia jucăriile şi să plece"

Tensiuni uriașe în Coaliție, chiar în ziua în care Guvernul Bolojan își va asuma răspunderea în Parlament pe măsurile de austeritate din pachetul II, care, amintim, a fost împărțit în 6 pachete mai mici, câte unul pentru fiecare reformă. Unul dintre ele, cel care vizează posturile din administrația locală, a fost însă lăsat pe dinafară. Acesta este și mărul discordiei. Premierul Ilie Bolojan amenință inclusiv cu demisia, dacă liderii coaliției nu reușesc să se pună de acord.

Premierul Ilie Bolojan a transmis duminică seară, spun surse Observator, în şedinţa coaliției de guvernare, că ar fi gata să demisioneze, să se retragă din funcție și să își pună mandatul pe masă dacă PSD va bloca reforma administrației locale. Nu are rost să mai stau în aceste condiții și ar fi cazul să vă gândiți la un alt premier, le-ar fi spus Bolojan liderilor reuniți la Palatul Victoria, potrivit surselor Observator.

Este, de altfel, o amenințare pe care Ilie Bolojan a tot repetat-o în ultima perioadă. Șeful guvernului a spus inclusiv la Observator că e gata să se retragă din funcție dacă nu va putea să își îndeplinească reformele din programul de guvernare. Mai mult decât atât, șeful Executivului a mai spus că, dacă unul dintre cele 6 proiecte incluse în al doilea pachet de austeritate ar pica la Curtea Constituțională, atunci el nu ar mai avea legitimitatea politică necesară pentru a adopta celelalte reforme. Ilie Bolojan pune, așadar, presiune pe coaliția de guvernare.

Deși inițial a existat un acord în coaliție pentru o reducere de 25% în administrația locală, Ilie Bolojan a transmis duminică în ședință că, dacă s-ar aplica acest procent în primării și consiliile județene, atunci impactul ar fi minim, deoarece nu ar fi restructurat niciunul dintre posturile ocupate în prezent.

Premierul a propus alte două variante: o reducere de 40% și alta de 45%, potrivit surselor Observator. Liberalii susțin că, dacă s-ar aplica acest procent de 40%, atunci ar dispărea 13.000 de posturi din administrația locală. Nu a existat acord pe acest procent. Social-democrații s-au opus în ședința de duminică și au cerut amânarea reformei din administrația publică timp de două săptămâni.

Întrebat azi la Parlament dacă se așteaptă ca Bolojan să demisioneze, Paul Stănescu, secretarul general al PSD a replicat sec că este "o decizie unilaterală".

În schimb, deputatul PSD Mihai Fifor l-a criticat dur pe premierul Bolojan într-un mesaj publicat pe Facebook: "După ce ai făcut haos în jurul tău, te superi pe sat, îți iei jucăriile și pleci. Asta nu poate să îți atragă respectul partenerilor și, cu atât mai puțin, pe cel al românilor onești care suportă deja consecințele "reformei" marca Bolojan. Apoi, au românii o povestioară despre Ionică și lupul...Dacă domnul Bolojan vrea să joace rolul lui Ionică, să nu se mire când partenerii de coaliție și românii încep să vadă în acest joc doar iresponsabilitate și hazard, nu leadership. Și nimeni nu te mai ia în serios. Pentru că amenințarea permanentă cu demisia pe care o face premierul Bolojan reflectă o doză de imaturitate politică și incapacitatea de a purta un dialog politic constructiv. Nu poți să ameninți că îți iei jucăriile și pleci de fiecare dată când partenerii tăi au alte puncte de vedere. Este un comportament imberb, total inadecvat cu poziția de premier. Premierul trebuie să accepte o realitate simplă: PNL a luat în alegeri doar 14%, iar guvernul pe care îl conduce poate funcționa doar pentru că are în spate o coaliție din care fac parte mai multe partide. De aceea, deciziile majore trebuie luate prin consens, așa cum prevede Acordul Politic pe baza căruia funcționează Coaliția. Premierul nu poate schimba unilateral, de la o zi la alta, înțelegerile convenite în Coaliție, mai ales atunci când datele pe care le invocă nu corespund realității. Dacă domnul Bolojan e incapabil să aibă un dialog politic constructiv și dacă nu poate respecta înțelegerile din Coaliție atunci să își ia jucăriile și să plece, dar să-și asume și toate consecințele negative pe care le va produce asupra economiei naționale cu acest comportament imatur. Pe de altă parte, nimeni nu contestă nevoia de reformă. PSD nu blochează nicio schimbare necesară. Cerem doar ca deciziile majore, care afectează milioane de oameni, să fie luate cu responsabilitate și pe baza unor date reale, nu pe genunchi și nu cu cifre care se schimbă de la o zi la alta. Susținem eliminarea cheltuielilor inutile, dar nu acceptăm tăieri de tip "ghilotină", impuse otova pe procente stabilite la centru, fără legătură cu realitățile din teren. Administrația locală nu înseamnă doar funcționari. Înseamnă școli, biblioteci, poliție locală, juriști, contabili, servicii publice vitale. O reformă făcută cu barda ar destabiliza grav sistemul și ar lovi direct în cetățeni. Mai bine măsurăm de zece ori, decât să tăiem o dată și prost".

