Bolojan lasă de înţeles că renunţă la funcţia de premier dacă Pachetul 2 nu e adoptat: "Mai bine pleci"

Premierul Ilie Bolojan a sugerat că s-ar putea retrage din funcţie dacă Pachetul 2 de măsuri fiscale nu va fi adoptat. "Nu e nicio bucurie, niciun câştig să fii premier în aceste condiţii", a spus Bolojan.

Ilie Bolojan a sugerat că ar putea renunţa la funcţia de premier al României dacă Pachetul 2 de măsuri fiscale nu va fi adoptat. "Dacă nu adoptăm acest pachet, credeţi-mă că nu este nicio bucurie, niciun fel de câştig să fii premierul României într-o astfel de situaţie. Eu am acceptat această mare responsabilitate ştiind că prin măsurile pe care le voi adopta risc să-mi compromit imaginea publică. Dar nu asta e important. Dacă România trece prin această situaţie, înseamnă că am făcut ceea ce trebuie pentru ţara noastră când a venit vremea. Dar doar să stai pe un post şi să nu poţi face nimic, mai bine pleci de acolo, iar cei care au idei bune n-au decât să vină şi să le pună în practică", a declarat Ilie Bolojan la Digi24.

Principalele măsuri din Pachetul 2

Românii care îşi comandă produse de pe platforme online populare precum Shein, Temu sau Aliexpres vor plăti o taxă de 25 de lei pentru fiecare colet în cazul în care produsele comandate nu depăşesc 150 de euro. Vorbim despre o nouă taxă, taxa pe colet dacă îi putem spune aşa, o taxă din care guvernul condus de Ilie Bolojan speră să adune la buget 1,3 miliarde de lei potrivit calculelor făcute de ministrul Finanţelor. Alexandru Nazare spunea că s-a ajuns ca peste 225.000 de colete să fie comandate de români în fiecare zi, din afara Uniunii Europene.

Noul pachet de măsuri fiscale vizează şi firmele din România. De la 1 ianuarie 2026, pentru deschidere unei societăţi cu răspundere limitată (SRL) va fi nevoie de un capital social de 8.000 de lei, de la 1 leu cât e în prezent. Firmele care sunt deja active vor avea la dispoziţie 2 ani pentru a se adapta noilor cerinţe. Firmele din România vor fi obligate, odată cu adaptarea Pachetului 2 de măsuri fiscale, să deschidă un cont bancar. Potrivit statisticilor făcute de Guvern, în prezent aproape 700.000 de firme nu au conturi bancare şi vorbim despre firme care au datorii la stat de 1,7 miliarde de lei.

Sunt măsuri şi pentru multinaţionale. Acestea vor fi taxate de Guvern în cazul în care adoptă măsuri prin care îşi exportă profitul în afara ţării. Vorbim despre acele metode de consultanţă, împrumuturi intra-grup sau de marketing. Au continuat discuţiile la Guvern şi despre reforma administraţiilor centrale şi locale. Ilie Bolojan a chemat la Guvern şefii din aproape 40 de instituţii aflate în subordinea guvernului. Surse politice au precizat pentru Observator că premierul i-a informat pe şefii acestor instituţii că odată cu implementarea reformei vor trebui să aplice o restructurare de personal de 20%. Acelaşi procent se va aplica şi în administraţia locală de acolo de unde ar urma să dispară peste 40.000 de posturi cu o economie de peste 2 miliarde de lei.

