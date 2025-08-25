PSD revine la ședințele Coaliției. Discută doar Pachetul II, nu şi numirile de prefecţi şi secretari de stat

PSD a votat astăzi, în unanimitate, să revină la ședințele Coaliției după două săptămâni de boicot. Însă, potrivit surselor Observator, vor discuta doar măsurile din Pachetul II, nu și despre numiri de prefecți și secretari de stat, nici despre alegerile pentru Primăria Capitalei. Prima ședință după pauza de două săptămâni este chiar astăzi, de la ora 17:30 când se vor discuta restanțele din pachetul II de măsuri fiscale.

Liderul interimar al PSD, Sorin Grindeanu, a anunţat luni că PSD a votat în unanimitate, în ședință, să revină la ședințele coaliției pentru a discuta "exclusiv" despre restanțele pe care le au în Pachetul 2, referitoare la măsuri fiscale și la cele din domeniul administrației. Despre angajarea răspunderii în Parlament, pe Pachetul 2, Grindeanu a precizat că nu poate să meargă un guvern cu o formă de angajare a unui pachet nediscutat în coaliție.

PSD revine la ședințele Coaliției, dar va bloca în continuare numirea prefecților și secretarilor de stat

Social-democrații au decis luni, în unanimitate, reluarea ședințelor Coaliției pentru a discuta doar Pachetul II și rectificarea bugetară, fără alte puncte, au declarat surse politice pentru Observator. Cu alte cuvinte, PSD revine la ședințele Coaliției, dar practic va bloca în continuare numirea prefecților și secretarilor de stat. Potrivit înțelegerii din cadrul Coaliției, pe ponderea partidelor, USR ar fi trebuit să numească 13-14 secretari de stat, precum și 8-9 prefecți și 13 subprefecți.

Prima ședință după pauza de două săptămâni are loc astăzi, de la ora 17:30, în care se va discuta restanțele din pachetul II de măsuri fiscale. "PSD va reveni la ședințele coaliției pentru a discuta despre restanțele din pachetul doi și de pe administrație. Cum am anunțat: pe toate domeniile pachetul pe sănătate, legea insolvenței, nu avem niciun fel de problemă. Vorbim de restanțe pe fiscal și administrație. A avut loc o întâlnire cu reprezentanți ai aleșilor locali și guvern, cu primul-ministru și miniștrii. Au fost înaintate propuneri de la administrațiile locale", a declarat liderul interimar al PSD.

În plus, PSD se așteaptă ca ministrul Finanțelor să vină atât cu propunerile fiscale, cât și cu impactul lor asupra bugetului și cu o primă formă de rectificare bugetară.

Grindeanu: Pachetul II, foarte posibil să fie aprobat săptămâna viitoare

La cum arată lucrurile acum, e foarte posibil ca asumarea Pachetului 2 să se amâne și să nu mai fie săptămâna aceasta, ci săptămâna viitoare, a declarat Sorin Grindeanu la finalul ședinței PSD.

Întrebat dacă, în momentul de față, mai este vorba de angajarea răspunderii sau dacă aceste legi trebuie să treacă prin Parlament, Grindeanu a răspuns că "şi o angajare a răspunderii înseamnă un consens în coaliție. Nu poate un guvern de coaliție să meargă cu o formă de angajare a unui pachet nediscutat în coaliție. Dacă depășim fazele de care aminteam, restanțele de la Ministerul Finanțelor și de la Ministerul Dezvoltării, nu văd o problemă".

Amintim că PSD a refuzat timp de doua săptămâni să mai participe la ședințele coaliției, după certurile provocate de organizarea funeraliilor de stat pentru fostul președinte Ion Iliescu. Sorin Grindeanu declara pe 11 august că partidul va reveni la şedinţele coaliţiei doar dacă, înaintea discuţiilor despre al doilea pachet de măsuri pentru reducerea deficitului, va fi adoptat un set de măsuri privind eliminarea privilegiilor.

Social democraţii au spus săptămâna trecută că nu vor reveni la şedinţele Coaliţiei până nu va exista un acord în Coaliţie pe Pachetul II şi pe proiectele din Anghel Saligny.

