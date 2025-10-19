Europarlamentara Diana Iovanovici‑Șoșoacă a stârnit controverse după ce, la o întâlnire organizată de Asociația Internațională "Prietenii Rusiei", a relatat că l‑ar fi împiedicat pe preşedintele ucrainean Volodimir Zelenski să susţină un discurs în Parlamentul României în octombrie 2023. Aceasta a afirmat public: "Dacă îndrăznește să vină în Parlamentul meu, îi rup picioarele".

Șoșoacă, la un eveniment pro-rus: "Dacă Zelenski vine în Parlamentul meu, îi rup picioarele" - Facebook/Diana Iovanovici Șoșoacă- Oficial

Europarlamentara Diana Iovanovici‑Șoșoacă a declarat că a fost invitată de organizaţia internaţională Asociația Internațională "Prietenii Rusiei", condusă de italianul Pietro Stramezzi, să participe în calitate de vorbitor principal la o întâlnire deschisă cu tineri formatori de opinie din întreaga lume, potrivit Mediafax.

În cadrul intervenţiei sale, Șoșoacă a relatat că l-ar fi împiedicat pe preşedintele ucrainean Volodimir Zelenski să susţină un discurs în Parlamentul României, când acesta a vizitat țara în octombrie 2023, afirmând: "Dacă îndrăznește să vină în Parlamentul meu, îi rup picioarele!".

Şoşoacă s-a lăudat cu o întrevedere pe care ar fi avut-o cu Putin

De asemenea, europarlamentara s-a lăudat cu o întrevedere pe care ar fi avut-o cu preşedintele Vladimir Putin, la un eveniment dedicat aniversării a 20 de ani de la lansarea postului de propagandă rusesc Russia Today.

"Am intrat în politică ca avocat de 30 de ani, mereu împotriva sistemului, mereu apărându-i pe cei oprimaţi de sistem", a susţinut Diana Şoşoacă.

Vorbind despre situaţia minorităţii române din Ucraina, Șoșoacă a afirmat: "Avem peste un milion de români. Nu au voie să vorbească în limba română, nu au voie să se roage, le este interzisă ortodoxia. (…) Dacă îndrăznește să vină în Parlamentul meu, îi rup picioarele! … De ce spun parlamentul meu? Deoarece Constituţia României spune că noi parlamentarii suntem reprezentanţii poporului român".

Mai mult, a susţinut că "în Parlament aveam harta României Mari şi strigăm: dă-ne înapoi teritoriile ocupate, piticule dansator!".

Critici la adresa Bisericii Ortodoxe Române

Totodată, în intervenţia sa, Șoșoacă a acuzat Biserica Ortodoxă Română că "a pactizat cu puterea politică" pe timpul pandemiei de COVID-19 (2020-2022), referindu-se la închiderea bisericilor în noaptea de Înviere.

"Lumina era adusă acasă de poliţie şi dată în mâna noastră cu mănuşi negre de plastic… dar Biserica Ortodoxă Română a clacat în faţa puterii globaliste şi a ales să ne trădeze", a spus Diana Şoşoacă.

