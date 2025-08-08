Traian Băsescu mai aşteaptă până îşi primeşte privilegiile. Hotărârea de Guvern, amânată

Traian Băsescu mai are de aşteptat până când va primi înapoi beneficiile de fost preşedinte al României. Potrivit unor surse Observator, adoptarea Hotărârii de Guvern în acest sens a fost amânată, până când apare motivarea CCR pe subiect.

Fostul preşedinte urma să primească o vilă de peste 240 de metri pătraţi în zona Zambaccian din Capitală, pe strada Emile Zola.

Ar urma să beneficieze de mai bine de 124 de metri pătraţi la parter şi peste 116 metri pătraţi la etaj. Din anexa proiectului de Hotărâre de Guvern aflăm că terenul total pe care s-a realizat construcţia este de 541 de metri pătraţi. Pe acel lot este ridicat şi garajul de aproximativ 43 de metri pătraţi.

Totodată, fostul preşedinte ar urma să primească, retroactiv, toate indemnizaţiile pe care nu le-a primit din aprilie 2022 şi până în prezent. Îi fuseseră sistate după sentinţa definitivă a Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie, care a hotărât că Traian Băsescu a fost colaborator al Securităţii.

Cum ajunge Traian Băsescu să îşi primească din nou beneficiile

O lege promulgată de Klaus Iohannis în 2021 stabilea că foştii şefi de stat dovediţi colaboratori ai fostei Securităţi nu mai pot avea acces la beneficii precum locuinţă de la stat, indemnizaţie (75% din salariul de preşedinte) şi pază SPP. Legea a fost votată de Camera Deputaţilor.

otuşi, în iulie 2025, CCR a stabilit că legea în cauză are elemente de neconstituţionalitate, drept urmare, măsurile luate împotriva lui Traian Băsescu au devenit nule.

Aşa că fostul preşedinte a cerut Administraţiei Prezidenţiale să fie repus în drepturi.

Într-un răspuns al Administraţiei Prezidenţiale pentru sursa citată se arată că: "Domnul Traian Băsescu, fost Președinte al României în perioadele 2004-2009 și 2009-2014, a formulat către Administrația Prezidențială o cerere prin care solicită să se dispună măsurile necesare în vederea punerii în aplicare a prevederilor" (...)

Traian Băsescu, dovedit colaborator al Securităţii

Consiliul Naţional pentru Studierea Arhivelor Securităţii l-au declarat pe fostul preşedinte colaborator al Securităţii. Acesta a atacat decizia în instanţă, însă, pe 23 martie 2022, Înalta Curte a stabilit că CNSAS are dreptate. Decizia era definitivă.

Instituţia cu care s-a judecat fostul preşedinte depusese în instanţă dovezi care arătau că Băsescu a dat note informative cu numele de cod "Petrov". De asemenea, la dosar a fost ataşat şi un microfilm trimis de SRI la CNSAS, în 2019.

Fostul şef de stat nu a contestat autenticitatea documentelor, însă a fost nemulţumit de decizia Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie, ameninţând, la acea vreme, că se va adresa Curţii Europene pentru Drepturile Omului (CEDO).

