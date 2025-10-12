Constanţa are poveşti de spus şi după ce s-au strâns şezlongurile de pe plajă. Oraşul ascunde o lume despre care puţini turişti au auzit. Are trei comori păstrate ca un secret de localnici.

"Constanţa are şi locuri mai puţin cunoscute. Unul dintre ele este acest tunel din Parcul Tăbăcăriei. Are 180 de metri lungime, iar în trecut, pe aici circula un trenuleţ pe şine", a transmis Cristina Niţă, reporter Observator.

Turiştii se vor putea plimba în curând din nou cu el prin parcul de peste 1.000 de hectare. La 20 de ani de când a fost părăsit, misteriosul tunel este renovat şi va fi redeschis. Trenuleţul nu va merge pe şine, ca acum două decenii, ci pe roţi ca maşinile. Un titicar, cum spun turiştii.

"Mai avem de montat pe tot ce înseamnă suprafaţa de rulare a trenuleţului câteva instalaţii şi pot să spun că în curând, în primăvară, s-ar putea să avem din nou trenuleţul, dar numai pe 1,4 kilometri din total de 4,3 km cat era tot traseul", spus Stere Hira, director general Confort Urban.

În Centrul Vechi găsim o stradă ghemuită între case, ruptă parcă din legendele medievale.

Stradela Vântului din Constanţa măsoară doar 2 metri lăţime şi se întinde pe 100 de metri. Este ferită de razele soarelui şi tocmai acest contrast te face să explorezi artera pe toată lungimea ei. Este cea mai îngustă stradă din România, după celebra Strada Sforii din Braşov.

"Te duce cu gândul la alte ţări pe care le au vizitat sau la filmele, cărţile pe care le ai citit, întotdeauna este de impact, superb aici", a spus Diana Slav, ghid de turism.

"Iar în inima Constanţei, printre blocuri înalte de 8 etaje se află Fântâna Dragonului.

A fost construită în anii '50, cu 10 mii de blocuri de piatră de arhitecţii aflaţi în lagărele comuniste", a mai spus Cristina Niţă.

Este cea mai mare fântână arteziană în stil Art Deco din Europa. Din păcate, monumentul a fost dat uitării, iar nepăsarea autorităţilor l-a distrus.

"Gradul avansat de degradare a instalaţiilor, a terenului de fundaţie şi a construcţiei în ansamblu fac imposibilă readucerea ei la funcţionalitate. Specialiştii au constatat că intervenţiile ar fi prea costisitoare şi nesigure", a declarat Luminiţa Lare, purtătoare de cuvânt la Primăria Constanţa.

Pentru turiştii de nişă însă, Fântâna Dragonului încă mai are poveşti de spus. Mulţi sunt fascinaţi de capetele de dragon şi delfin în stil aztec şi caută explicaţii despre mesajul pe care îl transmit de aproape 100 de ani.

