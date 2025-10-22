Antena Meniu Search
Evenimente în Bucureşti, joi 23 octombrie. Ce nu trebuie să ratezi

Începem să ne apropiem, uşor, uşor, de sfârşitul de săptămână, aşa că reţeta de evenimente care se desfăşoară în Bucureşti este în creştere, ceea ce înseamnă că joi, 23 octombrie 2025, chiar avem de unde să alegem unde vrem să mergem sau ce vrem să facem.

de Redactia Observator

la 22.10.2025 , 13:32
Meciul de fotbal FCSB - Bologna se joacă joi, 23 octombrie 2025, pe Arena Naţională din Bucureşti Meciul de fotbal FCSB - Bologna se joacă joi, 23 octombrie 2025, pe Arena Naţională din Bucureşti - Profimedia

Joi, 23 octombrie 2025, înseamnă o nouă zi de muncă pentru cei mai mulţi dintre bucureşteni. Totuşi, în condiţiile în care ne apropiem de sfârşitul de săptămână, începem să simţim nevoia unor ore libere.

Iar pentru cei care au curajul de a se bucura, deja, de câteva ore libere am decis să facem o selecţie de evenimente care v-ar putea interesa pentru joi, 23 octombrie 2025, indiferent că vorbim de concerte, expoziţii sau piese de teatru.

Piese de teatru în Bucureşti, joi 23 octombrie  

Ziua de teatru începe încă de la ora 13.00, când se joacă piesa "Cine l-a ucis pe tata?", la Teatrul Metropolis - Sala Mare. De la ora 17.00 se joacă piesa "Lecţia", la Teatrul Naţional Bucureşti, de la ora 18.00 se joacă "Incendii", la Teatrul Bulandra - Sala Toma Caragiu, iar de la ora 18.30 se joacă "Zbor deasupra unui cuib de cuci", la Teatrul Nottara - Sala Horia Lovinescu, sau "Orașul comoară", la Teatrul Naţional - Sala Atelier.

De la ora clasică, 19.00, se joacă piese precum "Tache, Ianke și Cadâr", la Teatrul Bulandra - Sala Liviu Ciulei, "Tertium non datur", la Teatrul Odeon, "Fă tu primul pas", la Teatrul de Artă, sau "Desculț în parc", la Teatrul de Comedie - Sala Radu Beligan.

Concerte în Bucureşti, joi 23 octombrie

De la ora 19.00, la Ateneul Român este programat un concert simfonic susţinut de Sesto Quatrini și Nikolai Luganski. Cătălin Stepa și Aurelian Epuraș susţin un concert în The Coffee Shop Constituției, de la ora 19.00.

La Green Hours Jazz Cafe sunteţi aşteptaţi la "Uma festa do Brasil", de la ora 20.00, iar în JazzBook, de la ora 20.00, sunteţi aşteptaţi la un concert susţinut de Raul Kuzak şi Juan Carlos Negretti.

Evenimente sportive în Bucureşti, joi 23 octombrie

De la ora 19.45, pe Arena Naţională se joacă meciul de fotbal dintre FCSB şi Bologna. Partida contează pentru etapa a 3-a a grupei de Europa League.

Culmea, tot de la ora 19.45, în Sala Dinamo se joacă meciul de handbal masculin dintre Dinamo Bucureşti şi Kielce, partidă contând pentru Liga Campionilor.

